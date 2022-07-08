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محكمة أميركية تقضي بسجن شرطيّ سابق 20 عاما في قضيّة مقتل جورج فلويد

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 09:17

محكمة أميركية تقضي بسجن شرطيّ سابق 20 عاما في قضيّة مقتل جورج فلويد
صورة فلويد مرفوعة خلال احتجاجات (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قضت محكمة أميركيّة بسجن ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق الذي دين بقتل جورج فلويد، بالسجن 21 عامًا، بتهم فدراليّة.

وأقرّ شوفين، الشرطي الأبيض البالغ 46 عامًا، بذنبه في كانون الأوّل/ ديسمبر 2021، بانتهاك الحقوق المدنيّة لفلويد، المواطن الأميركي من أصل إفريقي.

ويقضي شوفين حاليًا حكمًا بالسجن لمدّة 22 عامًا ونصف العام بعد إدانته بتهمة قتل فلويد في أيّار/ مايو 2020، في عمليّة أثارت احتجاجات ضدّ العنصريّة ووحشيّة الشرطة في كلّ أنحاء الولايات المتحدة.

ويتمّ تنفيذ الأحكام الفدراليّة وتلك الخاصّة بالولاية في شكل متزامن.

وقال بول ماغنوسون، قاضي محكمة سانت بول، خلال النطق بالحكم أمس الخميس: "لا أعرف حقًا لماذا فعلتَ ما فعلته".

وأضاف: "لكن أن تضع ركبتك على رقبة شخص آخر حتّى يتوفى هو خطأ (...) يجب أن تُعاقب بشدة".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شوفين جاثيًا بركبته على رقبة فلويد لمدة 10 دقائق تقريبا حتى فقد وعيه ولفظ أنفاسه.

وخلال مداخلة قصيرة في جلسة المحكمة، تمنّى شوفين لأطفال فلويد أن "ينجحوا في الحياة"، دون أن يعتذر أو يُعبّر عن أدنى ندم.

وأكّدت والدته، كارولين باولنتي، أنّ ابنها ليس رجلا عنصريًا بلا قلب، مضيفةً: "كلّ الأرواح مهمّة، بغضّ النظر عن لون البشرة".

من جهته طالب شقيق المتوفّى، فيلونيس فلويد، بإنزال "أقصى عقوبة" بحقّ شوفين، قائلاً إنّه لم يغمض له جفن منذ حصول المأساة.

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#مقتل جورج فلويد
#جورج فلويد

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