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ألمانيا: 9 نساء تسمّمن "بمخدّر الاغتصاب" خلال حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 18:40

ألمانيا: 9 نساء تسمّمن "بمخدّر الاغتصاب" خلال حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي
من احتفال سابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لوكالة "فرانس برس"، السبت، أن تسع نساء على الأقل تمّ تخديرهن بما يسمى "مخدرات الاغتصاب" خلال مشاركتهن في حفل للحزب حضره المستشار، أولاف شولتس.

وقال المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن "المشاعر كبيرة جدًا" مؤكدًا المعلومات التي نشرتها صحيفة "تاغشبيغل" عن الموضوع.

وأفادت شرطة برلين بأنها تحقّق في أضرار جسدية خطيرة بعدما قدمت امرأة تبلغ 21 عامًا شكوى ضد شخص مجهول.

كما كتبت المسؤولة في المجموعة البرلمانية، كاتيا ماست، على "تويتر": "أنصح كل المعنيين بتقديم شكوى".

تمّ إدراج تسع ضحايا إلى الآن، لكن المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لم يستبعد وجود المزيد.

وندد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المشاركين في الحفل الصيفي الذي أقيم، الأربعاء، بالقرب من المستشارية، بـ"العمل الوحشي الذي أبلغنا به على الفور شرطة البوندستاغ (البرلمان)".

وشارك حوالي ألف شخص في الاحتفال التقليدي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل العطلة الصيفية البرلمانية، بمن فيهم المستشار والعديد من النواب ومعاونيهم.

وقال المتحدث "لقد كان حدثًا داخليًا. لا يمكن المشاركة فيه إلّا من طريق دعوة"، مضيفًا "لا يزال هناك الكثير من الشكوك، كما أنّ الشرطة تحقّق".

وأوضحت شرطة برلين في بيان أنّ شابة تبلغ 21 عامًا نبّهتها إلى هذه الواقعة. وأفادت هذه الشابة بأنها في اليوم التالي لم تعد تذكر شيئًا من الحدث، وتوجّهت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ثمّ قدّمت شكوى. وخلال الحفل، شعرت الشابة التي تناولت الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بالغثيان والدوار.

وأوضحت الشرطة أنها أُبلغت بأربع حالات أخرى حتى الآن.

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#مخدر الاغتصاب
#ألمانيا
#احتفال للحزب الاشتراكي الديمقراطي

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