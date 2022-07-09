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الملك عبد الله: زيارة بايدن للمنطقة قد تسهم بتسريع مشاريع إقليميّة

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 09:25

الملك عبد الله: زيارة بايدن للمنطقة قد تسهم بتسريع مشاريع إقليميّة
الملك عبد الله رفقة بايدن (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال ملك الأردن، عبد الله الثاني، إن زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة خلال الشهر الجاري، قد تساهم بشكل إيجابي في تسريع "المشاريع الإقليمية".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأميركية، بثت تفاصيلها، أمس الجمعة، وأوردها الديوان الملكي في بيان.

وأضاف الملك عبد الله أن "إحدى الرسائل التي من المتوقع أن يوجهها الرئيس (بايدن) للمنطقة، هي اعتمدوا على أوروبا والولايات المتحدة، وأن الغرب سينخرط بشكل فاعل في الإقليم".

وتشهد السعودية بعد أيام قمة عربية أميركية يشارك فيها بايدن، في أول زيارة رسمية له للمنطقة منذ توليه زعامة البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتحدث العاهل الأردني عن الحوار الذي تجريه دول المنطقة حول إمكانية بناء رؤية جديدة للإقليم، لافتا إلى أن تلك المشاريع الإقليمية "هي الكلمة المفتاحية للمستقبل".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول دور إيران، قال إنها "قد تتساءل عن مكانها في هذه المشاريع الإقليمية"، مما قد يطرح السؤال عن إمكانية وضع الخلافات السياسية جانبا لخدمة شعوب المنطقة.

وجدد موقف بلاده من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن "الحل الوحيد هو حل الدولتين"، فيما حذر من أن "غياب الحوار بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) سيولد المخاوف ويتسبب بانعدام الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي سيؤثر على المشاريع الإقليمية".

وتناول الملك عبد الله الانعكاسات الإقليمية للأزمة الأوكرانية، خاصة أثرها على انخفاض الوجود الروسي في سورية، والذي كان يعد "عامل تهدئة بالنسبة للمنطقة الحدودية مع الأردن".

وأضاف: "بينما الآن تواجه المملكة تهديدات من المليشيات على الحدود مثل تهريب المخدرات والأسلحة، فضلا عن التحدي المتمثل بعودة تنظيم داعش الإرهابي".

وفي 24 من الشهر الماضي، كانت القناة الأميركية بثت على موقعها مقتطفات من المقابلة، حيث قال إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط، على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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#ملك الأردن
#عبد الله الثاني
#بايدن
#زيارة بايدن
#مشاريع إقليمية

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