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منظمة الصحة العالميّة: وباء كورونا "لم يقترب حتى من نهايته"

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 18:27

منظمة الصحة العالميّة: وباء كورونا "لم يقترب حتى من نهايته"
فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في الصين (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تظهِر أن الوباء "لم يقترب حتى من نهايته".

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته... بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".

وتابع أنه "مع ازدياد حالات الدخول إلى المستشفى وتفشي كوفيد-19، يتحتم على الحكومات نشر تدابير تمت تجربتها مثل وضع الأقنعة وتحسين التهوية وبروتوكولات الفحص والعلاج".

وكان يتحدث على هامش نشر منظمة الصحة نتائج الاجتماع الأخير للجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد، والذي عقد يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الوكالة بالتالي، الإبقاء على تصنيف وباء كوفيد-19 "حالة طوارئ صحية تستدعي قلقا علميا"، وهو التحذير الأعلى مستوى لدى المنظمة، وذلك في أعقاب إجماع اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى تراجع وتيرة الاختبارات وفحوص التسلسل الجيني، ما من شأنه أن يزيد من صعوبة تقدير تأثير متحورات كورونا، ويؤكد "عدم كفاية المراقبة الحالية" للوباء.

وتلحظ اللجنة الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في مناطق مختلفة من العالم، فضلا عن عدم تنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة في المناطق التي شهدت عودة للإصابات.

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#منظمة الصحة العالمية
#فيروس كورونا

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