لكي لا يصافح بن سلمان؟ بايدن يقلّل "الاتصال المباشر" خلال جولته الشرق أوسطيّة تحاشيا لكورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن "سيقلل الاتصال قدر الإمكان"، خلال رحلته إلى إسرائيل والسعودية على إثر ازدياد انتشار فيروس كورونا.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وسيغادر بايدن إسرائيل الجمعة المقبل إلى السعودية، في زيارة مثيرة للجدل يلتقي خلالها ولي العهد، محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير للصحافيين على متن الطائرة التي كانت متوجهة إلى إسرائيل "نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان".

وحول ما إذا كان الهدف من الإجراء يكمن في الحيلولة دون مصافحة بايدن لولي العهد السعودي، قالت جان بيير: "أقول إن هناك تغييرًا" في البروتوكولات الصحية.

وأوضحت أنه من "الممكن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الإضافية".

ووصف بايدن (79 عاما) السعودية في 2018 بالدولة "المنبوذة" في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة، والمعروف بانتقاده لحكام المملكة.

وعلى مدرج المطار، امتنع بايدن عن مصافحة نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لبيد وغيرهما من الشخصيات الذي وصلت لاستقباله.

واكتفى الرئيس الأميركي ومستقبليه بالملامسة بقبضة اليد مع تربيت على الأكتاف، والتحدث معهم عن قرب وبدون وضع كمامة واقية.

لكن ما لبث بايدن أن خرق النظام بمصافحته زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو. وأطيح العام الماضي بنتانياهو بعد بقائه 12 عاما متواصلة في منصبه الذي يأمل بالعودة إليه بعد الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد مشاهدة بايدن وهو يصافح النواب في البيت الأبيض خلال أحد اللقاءات مؤخرا.

وسيصل بايدن الجمعة إلى السعودية في رحلة مباشرة غير مسبوقة بين إسرائيل والسعودية التي لم تعترف بإسرائيل كدولة بعد.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سافر برحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب في زيارة تاريخية قام بها في العام 2017.