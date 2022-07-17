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بيرني ساندرز يهاجم بايدن بسبب زيارته للسعودية

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 23:19

بيرني ساندرز يهاجم بايدن بسبب زيارته للسعودية
بيرني ساندرز (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

انتقد السناتور الأميركي، بيرني ساندرز، الأحد، زيارة الرئيس، جو بايدن، إلى السعودية، معتبرا أن الزيارة تعتبر "مكافأة" لنظاما دكتاتوري، وأنها "ما كان يجب أن تحدث أبدا في ضوء تورط زعيمها في قتل صحافي".

وتبادل بايدن التحية بقبضة اليد مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد وقت قصير من وصوله إلى جدة. علما بأن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت قد خلصت إلى أن بن سلمان أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في عام 2018.

وردا على سؤال عما إذا كان يجب على بايدن أن يقوم بالزيارة، قال ساندرز على قناة "إيه بي سي": "لا، لا أعتقد ذلك". وأضاف "هناك زعيم لهذا البلد متورط في قتل صحافي من ‘واشنطن بوست‘. لا أعتقد أنه يجب مكافأة هذا النوع من الحكم بزيارة رئيس الولايات المتحدة".

وقال ساندرز إنه يتعين على الولايات المتحدة فرض ضريبة أرباح غير عادية على شركات النفط بدلا من التسامح مع السعودية.

وأضاف "لديكم عائلة تبلغ ثروتها 100 مليار دولار وتشكك في الديمقراطية وتعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثالثة وتقتل وتسجن معارضيها".

وأضاف "إذا كان هذا البلد يؤمن بأي شيء، فنحن نؤمن بحقوق الإنسان ونؤمن بالديمقراطية ولا أعتقد أننا يجب أن نحافظ على علاقة طيبة مع دكتاتورية كهذه".

ويعتبر مقتل خاشقجي نقطة الخلاف الرئيسية بين واشنطن والرياض. ونفى ولي العهد السعودي، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للسعودية، أنه أصدر أمرا بقتله. وكان خاشقجي مواطنا سعوديا مقربا من الأسرة المالكة قبل أن يتحول إلى منتقد لها، وكان يعيش في منفى اختياري بولاية فرجينيا الأميركية.

وقال بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه أبلغ بن سلمان، بأنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي. وقال مسؤول سعودي حضر الاجتماع إن ما دار بين الزعيمين لم يكن كما وصفه بايدن.

واستهدفت زيارة بايدن إلى السعودية، التي سبق أن قال إنه سيعمل على عزلها دوليا، إعادة ضبط العلاقات بين البلدين.

وأدى ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية هذا العام إلى تعقيد الموقف، ودعت الولايات المتحدة الدول المنتجة للنفط إلى زيادة الإنتاج لتعويض النقص الناجم عن العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وعندما كان مرشحا رئاسيا، قال بايدن إن السعودية يجب أن تصبح "منبوذة" على المستوى العالمي بسبب مقتل خاشقجي. وكان ساندرز مرشحا منافسا لبايدن في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه للرئاسة.

بودكاست عرب 48

#السناتور الأميركي
#بيرني ساندرز
#السعودية
#جو بايدن

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