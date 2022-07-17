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مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 07:25

مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر
الحرائق تشتعل في غابات بأوروبا (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

سجلت مئات الوفيات جراء موجة الحر الشديد التي تضرب أوروبا، حيث سجلت غالبية الوفيات في إسبانيا والبرتغال، فيما جرى إجلاء آلاف الأسر، بعدما دمرت الحرائق الناتجة عن الحرارة المرتفعة مساحات واسعة من الغابات في فرنسا ودول جنوب أوروبا.

وأعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ لأول مرة في عموم أنحاء البلاد بسبب موجة الحر التي من المتوقع أن تصل ذروتها الإثنين.

ففي إسبانيا، تفيد إحصائيات معهد "كارلوس الثالث" الصحي أن موجة الحر أودت خلال أسبوع بحياة 360 شخصا، في حين قالت وزارة الصحة البرتغالية إن 238 شخصا لقوا حتفهم نتيجة موجة الحر بين السابع من تموز/يوليو الجاري، و13 من الشهر ذاته، معظمهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفي إسبانيا، يكافح رجال الإطفاء لإخماد 17 حريقا في الغابات بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد، إذ بلغت 45.7 درجة مئوية.

وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة "ميخاس" إن أكثر من 3 آلاف شخص أُجلوا من منازلهم في المنطقة بسبب حريق غابات كبير بالقرب من البلدة الواقعة في إقليم مالقة، ومن المقاصد الشهيرة للسائحين الأوروبيين.

كما اشتعلت النيران في أجزاء من منطقة إكستريمادورا، بالقرب من حدود إسبانيا مع البرتغال، حيث انتشر أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للمساعدة في التصدي لألسنة اللهب.

وفي فرنسا، قالت السلطات في إقليمي "نوفيل-آكيتين" و"لاجيروند" إنها أجلت أكثر من 12 ألفا و200 شخص من المنطقة المتضررة من اندلاع حرائق الغابات، في حين يحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق التي أتت على نحو 100 كيلومتر مربع في إقليم "لاجيروند".

وفي البرتغال، رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الأحمر في 5 مناطق بالوسط والشمال، وبقيت البلاد بأكملها تقريبا تحت التحذير من اندلاع حرائق غابات مع مكافحة أكثر من ألفي رجل إطفاء 4 حرائق.

وقالت السلطات البرتغالية إن شخصا قُتل وأصيب 60 آخرون وأجلي نحو 900 شخص من منازلهم بسبب الحرائق.

وفي بريطانيا، رفعت وكالة الأمن الصحي تحذيرها من تأثير الحرارة على الصحة من المستوى الثالث إلى الرابع، وهي "حالة طوارئ وطنية".

وحذرت مستشفيات المملكة المتحدة من زيادة في حالات الدخول المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وطلب مشغلو القطارات من الركاب توقع إلغاء رحلات، وقال مكتب الأرصاد الجوية إن هناك قلقا من مخاطر متزايدة على حياة الناس في ظل درجات حرارة غير مسبوقة تلامس الـ40 درجة مئوية لأول مرة بدءا من الإثنين وحتى الخميس المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية تحذيرا وطنيا بشأن الطقس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، مع توقع "طقس دافئ بشكل استثنائي"، ودرجات حرارة نهارا تتراوح بين 25 و30 درجة.

وقالت السلطات البلجيكية إنها تتوقع أيضا درجات حرارة أعلى بكثير الأسبوع المقبل، مع توقع ارتفاع محتمل عند 38 درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد الثلاثاء المقبل.

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