بريطانيا: منح الثقة للحكومة وخلافة جونسون تنحصر في 4 مترشحين

فازت الحكومة البريطانية في ساعات متأخرة من الليل في اقتراع على الثقة في مجلس العموم، مما يجنب البلاد انتخابات مبكرة.

ومنحت غالبية أعضاء مجلس العموم الثقة للحكومة التي دعت بنفسها لهذا الاقتراع في وقت سابق.

واختار أعضاء حزب المحافظين الحاكم منح أصواتهم للوزراء لتجنب إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

ويأتي ذلك، فيما تأهل 4 مترشحين لخوض جولة جديدة من السباق داخل حزب المحافظين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن في وقت سابق عزمه الاستقالة من منصبه.

وأعلنت، مساء الإثنين، نتائج ثالث جولة اقتراع بين نواب حزب المحافظين لاختيار شخصية تخلف رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس الحزب.

وحصل وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي حصلت على 82 صوتا، وجاءت في المرتبة الثالثة وزيرة الخارجية ليز تروس حيث نالت 71 صوتا.

وحلت وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمي بادنوك في المركز الرابع في الاقتراع بحصولها على 58 صوتا.

يشار إلى أن جونسون أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عزمه الاستقالة من منصبه، بعد أن تخلى عنه العديد من الوزراء لاتهامه بالتورط في فضائح.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من أيلول/سبتمبرالمقبل، بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.