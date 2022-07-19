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أثناء لقائه إردوغان: بوتين يعلن إحراز تقدّم في المحادثات بشأن تصدير الحبوب

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 21:30

أثناء لقائه إردوغان: بوتين يعلن إحراز تقدّم في المحادثات بشأن تصدير الحبوب
بوتين وإردوغان (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

تحدّث الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، الثلاثاء عن إحراز تقدم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي، رجب طيب إردوغان أثناء لقاء في طهران.

وقال بوتين متوجّهًا إلى إردوغان، بحسب تصريحات أوردها الكرملين في بيان: "أودّ أن أشكركم لجهود الوساطة التي بذلتموها، لاقتراحكم تركيا كميدان مفاوضات حول مشكلات الإنتاج الغذائي ومشكلات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

وأضاف: "بفضل وساطتكم، أحرزنا تقدّمًا. لم تحلّ كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيّد".

ويزور الرئيسان طهران لإجراء مباحثات مع نظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن النزاع في سوريا إضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

ويُتوقع أن يتطرق بوتين وإردوغان إلى الآليات التي ستسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بفعل الهجوم العسكري الروسي، عبر ممرات بحرية آمنة، في ظلّ احتمال أن يتسبب ذلك بأزمة غذاء عالمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبًا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وتطرّق بوتين أيضًا خلال لقائه إردوغان، الثلاثاء، إلى "المسائل الكثيرة" المتعلّقة بحلّ النزاع في سوريا، وكذلك إلى "المسألة الأخرى المهمّة" المتعلّقة بتسوية النزاع في ناغورني قره باغ.

وقال بوتين لإردوغان: "لدينا جدول أعمال مثقل للغاية وأنا سعيد جدًا برؤيتكم".

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