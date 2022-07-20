بريطانيا: السباق على خلافة جونسون ينحصر بين سوناك وتراس... ماذا بعد؟

أصبح السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا، الأربعاء، محصورا بين وزير المالية السابق، ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية، ليز تراس، لتبدأ المرحلة الأخيرة من المنافسة لاختيار من يحل محل رئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون.

وتقدم سوناك في جميع جولات التصويت بين النواب المحافظين، لكن تراس تكتسب، فيما يبدو، ميزة حتى الآن بين نحو 200 ألف عضو في الحزب الحاكم، هم من سيختارون الفائز في نهاية المطاف.

وتضع المرحلة الأخيرة من السباق والتي تستمر لأسابيع سوناك، المصرفي السابق في بنك "غولدمان ساكس" والذي رفع الأعباء الضريبية إلى أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي، ضد تراس، التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهدت بخفض الضرائب واللوائح التنظيمية.

وسيرث من سيفوز عند إعلان النتيجة في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل، بعضا من أصعب الظروف في بريطانيا منذ عقود. فالتضخم في طريقه ليبلغ 11%، مع توقف معدلات النمو واقتراب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته مقابل الدولار.

سوناك وتراس خلال المناظرة الأخيرة، الأحد الماضي (Getty Images)

واتخذت بريطانيا في عهد جونسون، وبمساعدة تراس، موقفا متشددا ضد بروكسل في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن قضية إيرلندا الشمالية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية من الاتحاد الأوروبي وتهديد العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل.

وتقدم في البداية 11 مرشحا لخوض السابق، لكن في الاقتراع الخامس والأخير للمشرعين من حزب المحافظين فاز سوناك بعدد 137 صوتا من أصل 357 صوتا، مقابل 113 صوتا لتراس و 105 أصوات لبيني موردنت.

وتظهر استطلاعات الرأي أن تراس ستتغلب على سوناك فيما يتعلق بأصوات أعضاء الحزب، لكن كل شيء يمكن أن يتغير مع بدء المتسابقين، الإثنين المقبل، حملة انتخابية لأسابيع في أنحاء البلاد أمام أعضاء الحزب.

ماذا بعد؟

فيما يلي الخطوات التالية بعد انحصار السباق على خلافة جونسون بين سوناك وتراس: