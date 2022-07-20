14 ألف إصابة بجدري القردة عالميًّا و5 وفيات

أكّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إصابة 14 ألف شخص، بمرض جدري القردة، في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في تصريح للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، والذي أكّد وفاة 5 أشخاص في إفريقيا، تأثرا بالمرض.

وأشارت منظمة الصحة إلى أن أغلب الحالات التي تم تأكيدها حتى الآن، تم رصدها في أوروبا، خاصة بين المثليين، لكن كل الوفيات سُجلت في إفريقيا التي شهدت في السابق، موجات تفش للمرض.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة غدا الخميس، اجتماعا ثانيا للجنة، ستقرر ما إذا كان التفشي الحالي للمرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تستدعي القلق الدولي، وهو أعلى مستوى من التأهب لديها.

وقال غيبريسوس إنه "بغض النظر عن توصية اللجنة، ستواصل منظمة الصحة العالمية فعل كل ما في وسعها لدعم الدول لوقف انتقال العدوي وإنقاذ الأرواح".