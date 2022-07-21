  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 07:46

موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال
حرائق بأوروبا للأسبوع الثاني (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

لقى أكثر من 1500 شخص مصرعهم في البرتغال وإسبانيا جراء تبعات موجة الحر القاسية التي تضرب القارة الأوروبية منذ أكثر من 10 أيام، فيما اشتدت موجة الحر في شمال أفريقيا وبلغ عن موجة حرائق في المغرب وتونس.

وأعلنت مديرية الصحة العامة في البرتغال وفاة 1063 شخصا في البلاد بسبب موجة الحر خلال الفترة بين 7 و18 يوليو/تموز الجاري.

وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إن موجة الحر التي ضربت البلاد لنحو 10 أيام تسببت في مقتل "أكثر من 500 شخص".

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حر شديدة منذ أكثر من أسبوع، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 في بعض المناطق، واندلعت حرائق غابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وتعد موجة الحر هذه، التي حطمت العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، ثاني ظاهرة حرارة شديدة خلال شهر واحد تقريبًا في أوروبا.

واندلع حريق غابات أججته رياح عاتية في الجبال بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا، أمس الأربعاء، مما أجبر المئات بمن فيهم مرضى المستشفيات على الإجلاء.

وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بينتيلي، إذ يحاول نحو 500 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء و15 طائرة محملة بالمياه إخماد الحريق.

وفي بريطانيا، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم غرقا أثناء ممارستهم السباحة في ظل موجة شديدة للحرارة حطمت الأرقام القياسية، مما تسبب في اشتعال حرائق غابات، وألحق أضرارا بقضبان السكك الحديدية، وتسبب في إصدار تحذيرات من تفاقم آثار تغير المناخ.

ومنذ 12 تموز/يوليو الجاري، يشتعل حريقان في جيروند، وهي مقاطعة في جنوبي غربي فرنسا على سواحل المحيط الأطلسي، حيث دمرت الحرائق 20 ألفا و600 هكتار من الغابات، كما دمر حريق في بلدة لانديراس 13 ألفا و600 هكتار من الغابات، وأتى حريق في لا تيست دو بوش على 7 آلاف هكتار.

أما في الولايات المتحدة، فإن موجة الحر تجتاح البلاد من الساحل للساحل، وقالت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية إن نحو 100 مليون أميركي، من مدينة نيويورك شرقا وحتى لاس فيجاس على الساحل الغربي، سيشهدون مؤشرات حرارة خطيرة تزيد على 38 درجة مئوية وسيكونون هدفا لتحذيرات وإرشادات بخصوص الحرارة على مدار اليوم.

وفي القارة الأفريقية، قالت السلطات التونسية إن الوضع صعب في حريق جبل بوقرنين بالضاحية الجنوبية للعاصمة، لكن انخفاض سرعة الريح نسبيا قد يساعد على محاصرة النيران في وقت أقل.

وأشار الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إلى صعوبة الوصول إلى الحريق بسبب التضاريس المعقدة، وأن الجيش سينفذ طلعات جوية خلال الساعات القادمة لاحتواء النيران، مضيفا أن الأولوية هي إخماد النيران القريبة من الأماكن المأهولة.

وفي المغرب، يعمل سكان مناطق العرائش وشفشاون التي تعرضت للحرائق على ترميم منازلهم وإصلاح ما يمكن من ممتلكاتهم.

بودكاست عرب 48

#أوروبا
#حرائق الغابات
#حرائق
#موجة الحر
#الحرائق بأفريقيا
#وفيات

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

زلّة لسان؟ بايدن يكشف إصابته بالسرطان
زلّة لسان؟ بايدن يكشف إصابته بالسرطان

2022-07-20

بريطانيا: السباق على خلافة جونسون ينحصر بين سوناك وتراس... ماذا بعد؟
بريطانيا: السباق على خلافة جونسون ينحصر بين سوناك وتراس... ماذا بعد؟

2022-07-20

إجراءات عراقيّة دبلوماسيّة ضدّ أنقرة وتركيا تنفي مسؤوليتها عن القصف
إجراءات عراقيّة دبلوماسيّة ضدّ أنقرة وتركيا تنفي مسؤوليتها عن القصف

2022-07-20

الأكثر قراءة

هدم مبان في رهط وجلجولية

هدم مبان في رهط وجلجولية

2022-07-20
قناديل البحر تصبغ خليج حيفا بالأبيض.. اللسعة والوقاية منها

قناديل البحر تصبغ خليج حيفا بالأبيض.. اللسعة والوقاية منها

2022-07-20
مقتل تسعة مدنيين بقصف في شمال العراق وبغداد تحمّل تركيا المسؤولية

مقتل تسعة مدنيين بقصف في شمال العراق وبغداد تحمّل تركيا المسؤولية

2022-07-20
الخارجية الأميركية: استمرار تقاعس إسرائيل بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: استمرار تقاعس إسرائيل بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر

2022-07-20
خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر وتراجع سعر البنزين

خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر وتراجع سعر البنزين

2022-07-20