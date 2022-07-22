الهجوم على الكابيتول: ترامب "فتح الطريق أمام الفوضى والفساد"

اتّهم رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول، بيني تومبسون، الخميس، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".

وأضاف تومبسون في مستهلّ آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة، أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية.

وأضاف النائب الديمقراطي أنّه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات".

وأكّد تومبسون أنّ الرئيس الجمهوري السابق "قد حاول تدمير مؤسساتنا الديمقراطية"، و"فتح بتهوّر طريقا من الفوضى والفساد".

وأضاف أنه "يجب أن تكون هناك مساءلة" لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص "وصولا إلى المكتب البيضاوي".