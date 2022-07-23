البيت الأبيض: نبحث تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الإستراتيجية، جون كيربي، مساء الجمعة، أن وزارة الدفاع الأميركية تبحث ما إذا كانت تستطيع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال كيربي للصحافيين، إن "إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تجري استقصاءات أولية بشأن جدوى تزويد أوكرانيا بطائرات، لكن هذه الخطوة ليست بالشيء الذي يمكن تنفيذه في المدى القريب".

ووعدت الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة،‭ ‬كما قالت إنها تدرس ما إذا كانت ترسل طائرات مقاتلة مع احتدام القتال في شرق البلاد بعد خمسة أشهر من الغزو الروسي.

وأعلن البيت الأبيض عن حزمة دعم إضافي يبلغ مجموعها نحو 270 مليون دولار، وأكد أنه يدرس ما إذا كان يقوم بإرسال طائرات مقاتلة إلى كييف على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لن تحدث في المدى القريب.

وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن إدارة بايدن أجلت الموافقة على طلب أوكراني للحصول على طائرات مُسيّرة مسلحة بعيدة المدى، خشية وقوع الطائرات والتكنولوجيا الحساسة المستخدمة في صناعتها بأيدي الروس حال هزيمة القوات الأوكرانية.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة، أمس، الجمعة، إن المسؤولين في أوكرانيا طلبوا قبل أكثر من شهرين إرسال 4 طائرات مُسيّرة من طراز "إم كيو-1سي غراي إيغل".

كما أضافوا أن "إدارة بايدن ترددت في الموافقة على هذا الطلب"، لافتين إلى عدد من المخاوف "شملت احتمال خسارة التكنولوجيا المتقدمة في ساحة المعركة، وتدريب الأوكرانيين على تشغيل الطائرات".

ورفض المتحدث باسم البنتاغون، النقيب البحري مايك كافكا، التعليق على طائرات "غراي إيغل" المسيرة. وقال إن "وزارة الدفاع تعمل عن كثب مع كييف لتوفير القدرات الحاسمة التي تحتاجها أوكرانيا في ساحة المعركة"، مضيفًا أن "البنتاغون لا يعلق على المداولات الداخلية".

ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن طائرات "غراي إيغل" قادرة على حمل ما يصل إلى 4 صواريخ "هيلفاير"، فيما يبلغ طول جناحيها 60 قدمًا، ويمكنها التحليق لمسافة 200 ميل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت المئات من الطائرات التكتيكية الأصغر حجمًا التي تستخدم في عمليات الاستطلاع والاستهداف على غرار "العنقاء الشبح"، و"بوما"، و"سويتشبليد"، لكن طائرات "غراي إيغل" تمثل قدرة جديدة بشكل كبير بالنسبة للأوكرانيين.