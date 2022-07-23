مقتل أميركيين في دونباس شرق أوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل أميركيان في دونباس شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات كييف وموسكو؛ حسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، السبت، من دون أن تحدد ما إذا كانا مقاتلين.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، توجه العديد من المتطوعين الأجانب، وخصوصا الأوروبيين، إلى هذا البلد لمساعدة قوات كييف. ومن الصعب تقدير عددهم بالضبط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأميركيين مؤخرًا في منطقة دونباس الأوكرانية" المتاخمة لروسيا، من دون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد.

وأضاف "نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة"، موضحًا أن وزارة الخارجية لن تقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي، "احترامًا للأقارب".

وكانت الولايات المتحدة أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في معارك في أوكرانيا.

كما أُسر جنديان أميركيان سابقان في أوائل حزيران/يونيو في شرق أوكرانيا. وسئل المتحدث باسم الكرملين عن إمكان صدور عقوبة الإعدام عليهما فأجاب "إن ذلك (يتوقف) على التحقيق".

وقالت روسيا التي تندد بانتظام بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأوكرانية في منتصف حزيران/يونيو إنها قتلت نحو 2000 "من المرتزقة الأجانب" منذ بدء الصراع.

ويخضع جزء من حوض دونباس لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام 2014. وأحرزت القوات الروسية تقدمًا هناك في الأسابيع الأخيرة.