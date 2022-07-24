إدانات دولية لقصف ميناء أوديسا والمعارك تتواصل بأوكرانيا

اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد ساعات من توقيع اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول، حيث دانت الولايات المتحدة الضربات الصاروخية الروسية على الميناء، في وقت تتواصل المعارك على جبهات عدة وسط هجمات متبادلة بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القصف الروسي لميناء أوديسا وجه ضربة لاتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، وأضاف زيلينسكي أن روسيا استهدفت ميناء أوديسا بهجمات صاروخية بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق، الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وتركيا، بشأن تصدير الحبوب من موانئ بلاده.

وأعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الروسية في سماء أوديسا، وقال إن الصاروخين اللذين استهدفا الميناء أصابا محطة لشحن الحبوب، بيد أنه أكد أن الأضرار كانت محدودة.

وأكد حاكم أوديسا إصابة عدد من الأشخاص جراء القصف.

في الجانب الآخر، قال عضو مجلس الدوما الروسي يفغيني بوبوف، إن روسيا قصفت مواقع عسكرية قرب ميناء أوديسا، وإنه لم تتضرر سفن الحبوب أو مواقع مدنية، مضيفا أن موسكو لا تمنع خروج الحبوب من الميناء.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالقصف الصاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن جميع الأطراف تعهدت بالتزامات واضحة لضمان النقل الآمن للحبوب الأوكرانية والمنتجات ذات الصلة إلى الأسواق العالمية، وإن التنفيذ الكامل للالتزامات من جانب روسيا وأوكرانيا وتركيا أمر واجب.

بدوره، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يدين بشدة الضربة الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا.

وفي موسكو، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تنديد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم على ميناء أوديسا بقولها إنه يدين بلا أي تحفظات الهجمات على ميناء أوديسا في حين أنه لا يدين استهداف النظام الأوكراني للأطفال في دونباس، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، أكدت الرئاسة الأوكرانية تلقيها مساعدات إضافية من الولايات المتحدة بقيمة 270 مليون دولار، وتشمل المساعدات 4 منظومات صواريخ "هيمارس" وأسلحة مضادة للدبابات و580 طائرة مسيرة.

كما أكدت الرئاسة الأوكرانية حاجتها إلى 50 منظومة صواريخ فعالة مثل هيمارس على الأقل، ومئات من مدافع "هاوتزر".

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته قصفت بسبعة صواريخ جسرا تسيطر عليه القوات الروسية فوق نهر "إنجُوليتس" في قرية داريفكا التابعة لمقاطعة خيرسون في جنوب البلاد.

وقال الجيش الأوكراني إن الجسر كان يعدّ خط إمداد مهما للقوات الروسية، وإنه تعرض لأضرار وأعطال نتيجة القصف.

كما أكد الجيش الأوكراني مقتل 93 جنديا روسيا وتدمير أنظمة صواريخ من نوع "غراد" ومدافع ذاتية الدفع ومستودع ذخيرة في خيرسون.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 200 من القوات الأوكرانية باستهداف مواقعهم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ، مشيرة كذلك إلى تدمير 12 موقع تحكم تابعا للقوات الأوكرانية و4 مستودعات للأسلحة.

كما تحدثت الوزارة عن القضاء على نحو 60 ممن سمتهم عناصر تشكيل "دونباس" الأوكراني القومي في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.