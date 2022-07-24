  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إدانات دولية لقصف ميناء أوديسا والمعارك تتواصل بأوكرانيا

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 07:52

إدانات دولية لقصف ميناء أوديسا والمعارك تتواصل بأوكرانيا
معارك على عدة جبهات (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد ساعات من توقيع اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول، حيث دانت الولايات المتحدة الضربات الصاروخية الروسية على الميناء، في وقت تتواصل المعارك على جبهات عدة وسط هجمات متبادلة بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القصف الروسي لميناء أوديسا وجه ضربة لاتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، وأضاف زيلينسكي أن روسيا استهدفت ميناء أوديسا بهجمات صاروخية بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق، الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وتركيا، بشأن تصدير الحبوب من موانئ بلاده.

وأعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الروسية في سماء أوديسا، وقال إن الصاروخين اللذين استهدفا الميناء أصابا محطة لشحن الحبوب، بيد أنه أكد أن الأضرار كانت محدودة.

وأكد حاكم أوديسا إصابة عدد من الأشخاص جراء القصف.

في الجانب الآخر، قال عضو مجلس الدوما الروسي يفغيني بوبوف، إن روسيا قصفت مواقع عسكرية قرب ميناء أوديسا، وإنه لم تتضرر سفن الحبوب أو مواقع مدنية، مضيفا أن موسكو لا تمنع خروج الحبوب من الميناء.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالقصف الصاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن جميع الأطراف تعهدت بالتزامات واضحة لضمان النقل الآمن للحبوب الأوكرانية والمنتجات ذات الصلة إلى الأسواق العالمية، وإن التنفيذ الكامل للالتزامات من جانب روسيا وأوكرانيا وتركيا أمر واجب.

بدوره، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يدين بشدة الضربة الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا.

وفي موسكو، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تنديد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم على ميناء أوديسا بقولها إنه يدين بلا أي تحفظات الهجمات على ميناء أوديسا في حين أنه لا يدين استهداف النظام الأوكراني للأطفال في دونباس، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، أكدت الرئاسة الأوكرانية تلقيها مساعدات إضافية من الولايات المتحدة بقيمة 270 مليون دولار، وتشمل المساعدات 4 منظومات صواريخ "هيمارس" وأسلحة مضادة للدبابات و580 طائرة مسيرة.

كما أكدت الرئاسة الأوكرانية حاجتها إلى 50 منظومة صواريخ فعالة مثل هيمارس على الأقل، ومئات من مدافع "هاوتزر".

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته قصفت بسبعة صواريخ جسرا تسيطر عليه القوات الروسية فوق نهر "إنجُوليتس" في قرية داريفكا التابعة لمقاطعة خيرسون في جنوب البلاد.

وقال الجيش الأوكراني إن الجسر كان يعدّ خط إمداد مهما للقوات الروسية، وإنه تعرض لأضرار وأعطال نتيجة القصف.

كما أكد الجيش الأوكراني مقتل 93 جنديا روسيا وتدمير أنظمة صواريخ من نوع "غراد" ومدافع ذاتية الدفع ومستودع ذخيرة في خيرسون.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 200 من القوات الأوكرانية باستهداف مواقعهم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ، مشيرة كذلك إلى تدمير 12 موقع تحكم تابعا للقوات الأوكرانية و4 مستودعات للأسلحة.

كما تحدثت الوزارة عن القضاء على نحو 60 ممن سمتهم عناصر تشكيل "دونباس" الأوكراني القومي في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.

بودكاست عرب 48

#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا الآن مباشر
#أوكرانيا الآن مباشر
#تصدير الحبوب
#ميناء أوديسا
#دونباس

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إثيوبيا: مقتل العشرات من مسلحي حركة "الشباب"
إثيوبيا: مقتل العشرات من مسلحي حركة "الشباب"

2022-07-24

ما بعد "بريكست": تذمّر ولوم فرنسي على السلطات البريطانية
ما بعد "بريكست": تذمّر ولوم فرنسي على السلطات البريطانية

2022-07-23

باكستان: ارتفاع قتلى الأمطار والفيضانات إلى 304
باكستان: ارتفاع قتلى الأمطار والفيضانات إلى 304

2022-07-23

الأكثر قراءة

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

2022-07-23
إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

2022-07-23
طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

2022-07-23
النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

2022-07-23
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2022-07-23