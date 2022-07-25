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تحذير ألماني من انقسام في أوروبا بسبب الحرب بأوكرانيا

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 09:31

تحذير ألماني من انقسام في أوروبا بسبب الحرب بأوكرانيا
الرئيس الألماني: حرب ضد وحدة أوروبا (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من "انقسام" الدول الأوروبية بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، معتبرا أنها "حرب ضد وحدة أوروبا"، حيث دخلت الحرب، اليوم الإثنين، شهرها السادس غداة ضربات صاروخية استهدفت ميناء أوديسا.

وقال شتاينماير في خطاب في مدينة بادربورن غربي البلاد، إن "الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا هي أيضاً حرب ضد وحدة أوروبا"، بحسب ما نقلت إذاعة "دويتشه فيله".

وأضاف أن "هذه الحرب لا تعني أراضي أوكرانيا فحسب، إنها تمسّ الأساس المشترك لقيمنا ونظامنا السلمي".

وتساءل شتاينماير "هل نحن مستعدون لهذا الأمر؟ نواجه جميعاً هذه القضية اليوم وفي الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة".

ونوه إلى أن "روسيا لا تكتفي بإعادة النظر في الحدود، لا تكتفي باحتلال أراضي دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، إنها تصل الى حدود التشكيك في طبيعة الدولة الأوكرانية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه بعد 5 أشهر من الحرب الروسية، إن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق "أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو"، و"لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لم تستسلم، و"حتى المحتلون يعترفون بأننا سننتصر.. نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت، وفي ما يخبرون به أقاربهم عندما يتصلون بهم".

يأتي ذلك، فيما أعلنت موسكو وكييف، أمس الأحد، عن ترتيبات لتنظيم نقل الحبوب خارج أوكرانيا بموجب اتفاقية إسطنبول.

وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستنفذ التزاماتها بشأن تصدير السلع الغذائية بغض النظر عن رفع العقوبات عنها أو عدم رفعها.

وأضاف لافروف أن مركز التنسيق في إسطنبول سيضمن نزع الألغام من المياه الأوكرانية، في حين ستوفر البحرية الروسية والتركية الأمن للسفن التي تنقل الحبوب في البحر الأسود.

من جهته، حذر المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني من صعوبة تصدير الحبوب مع استمرار القصف الروسي لموانئ التصدير، إلا أنه قال إن بلاده يمكن أن تحصل على دخل يقدر بقيمة 10 مليارات دولار ببيع 20 مليون طن من الحبوب موجودة في المخازن، بالإضافة إلى 40 مليون طن من الحصاد الجديد.

بودكاست عرب 48

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