لافروف: اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا لا يمنعنا من مهاجمة البنية التحتية العسكرية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إنه لا توجد عوائق أمام تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بعد أن وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقا في تركيا، الأسبوع الماضي، يسمح بتصدير شحنات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وفي حديثه بعد أن قصفت الصواريخ الروسية ميناء أوديسا الرئيسي في أوكرانيا، يوم السبت الماضي، قال لافروف إن الضربة كانت تستهدف البنية التحتية العسكرية في الميناء. وشدد، في مؤتمر صحافي، على أنه لا يوجد في اتفاق الحبوب الذي وقعته روسيا ما يمنعها من مواصلة مهاجمة البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا، اليوم، أنها تأمل أن يبدأ هذا الأسبوع تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال استئناف صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وعبر مسؤولان حكوميان كبيران، في مؤتمر صحافي، عن أملهما في أن تكون أول شحنة حبوب بموجب الاتفاق من ميناء تشورنومورسك هذا الأسبوع، وفي أن يتسنى تصدير الشحنات من جميع الموانئ المشمولة في الاتفاق في غضون أسبوعين.

وأوضح وزير البنية التحتية، أولكسندر كوبراكوف، أنه لا توجد قيود على كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بموجب الاتفاق الذي وُقع يوم الجمعة، والذي يسمح أيضا بتصدير واستيراد الأسمدة.

وقال نائب وزير البنية التحتية، يوري فاسيوكوف، إنه "نعتقد أننا سنكون مستعدين للعمل على استئناف الصادرات من موانئنا خلال‭ ‬الساعات الأربع والعشرين المقبلة. نتحدث عن ميناء تشورنومورسك، سيكون الأول، ثم أوديسا ويليه ميناء بيفديني".

ويستهدف اتفاق يوم الجمعة السماح بمرور آمن لسفن الشحن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية التي يحاصرها الأسطول الروسي في البحر الأسود، منذ غزو موسكو في 24 شباط/ فبراير الماضي.

ونال الاتفاق إشادة باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد في كبح أسعار الغذاء العالمية الآخذة في الارتفاع من خلال ترتيب شحنات الحبوب الأوكرانية لإعادتها لمستويات ما قبل الحرب، التي كانت تصل إلى خمسة ملايين طن شهريا.

وقال كوبراكوف، في المؤتمر الصحافي، إن فتح موانئ البحر الأسود للتصدير سيجلب لأوكرانيا ما لا يقل عن مليار دولار شهريا. وأضاف أنه "من المهم جدا أن يحصل مزارعونا على تمويل هذا العام وأن تُتاح لهم فرصة زراعة المحاصيل للموسم القادم، لأنه بدون ذلك سنخسر الدورة الزراعية بأكملها والقطاع برمته".

وتابع قائلا "إنها قضية تتعلق ببقاء قطاعنا الزراعي بشكل كامل".

وتواصل أوكرانيا جهودها لاستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق على الرغم من الهجوم الصاروخي الروسي على ميناء أوديسا يوم السبت. وقالت روسيا أمس، الأحد، إن قواتها قصفت سفينة حربية أوكرانية ومخزن أسلحة في أوديسا بصواريخ عالية الدقة.

وقال كوبراكوف إنه "رأينا جميعا بوضوح يوم السبت أن قصف البنية التحتية للميناء لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم. وهذا هو الخطر الرئيسي (للاتفاق)، ونحن نتفهم أنه يمكن أن يخيف السوق".