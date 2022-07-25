لوس أنجليس: قتيلان و5 إصابات إثر إطلاق نار بمعرض سيارات

قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون على الأقل في إطلاق نار الليلة الماضية، في متنزه بلوس أنجليس، حيث كان يقام معرض للسيارات.

وقالت شرطة لوس أنجليس على "تويتر" إن "إطلاق النار وقع حوالي الساعة 3:50، مساء الأحد، بالتوقيت المحلي في متنزه "بيك بارك" في حي سان بيدرو في لوس أنجليس.

وأضافت أن الواقعة لم تكن حادث إطلاق نار نشط، ولم تقدم المزيد من المعلومات.

وقال كيلي مونيز، الكابتن بشرطة لوس أنجليس، خلال مؤتمر صحافي إن "الشرطة تلقت بلاغات تفيد بوقوع إصابات في ملعب للبيسبول. ولم تحدد الشرطة هوية الضحايا".

أضاف مونيز "المكالمة الأصلية التي تلقيناها أفادت بأن هناك عدة ضحايا لإطلاق نار في ملعب بيسبول في بيك بارك. بينما نتحدث هنا، هذا لا يزال مسرح جريمة نشط. نواصل تنظيف المتنزه بحثا عن أدلة، وربما ضحايا آخرين. لا نعرف بالضبط في هذه المرحلة عدد من أطلقوا النار".

من جانبها، ذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس أن الحادث وقع داخل أو بالقرب من معرض للسيارات، وأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بأعيرة نارية، اثنان منهم في حالة حرجة. وأشارت إلى أن هناك سبعة أشخاص أصيبوا، أربعة رجال وثلاث نساء، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ولم تتحدث الشرطة عن أي دافع للهجوم، ولم تنفذ أي اعتقالات.

يقع متنزه بيك بارك على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب وسط مدينة لوس أنجليس.