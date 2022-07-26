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بوتين يبحث مع إردوغان "مشاكل إقليمية" في سوتشي

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 16:43

بوتين يبحث مع إردوغان "مشاكل إقليمية" في سوتشي
بوتين وإردوغان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يجتمع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في الخامس من آب/ أغسطس، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي سيجتمع مع نظيره التركي في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، في الخامس من آب/ أغسطس، بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن بوتين وإردوغان سيناقشان "المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية".

وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سورية عقدت في العاصمة الإيرانية، في طهران يوم 19 تموز/ يوليو الجاري.

وحاول إردوغان دفع بلاده التي تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى مركز الجهود الدبلوماسية لمحاولة وقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وعملت تركيا مع الأمم المتحدة لجعل الطرفين المتحاربين يوقّعان اتفاقا في إسطنبول، الأسبوع الماضي، يهدف إلى استئناف شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

ولأردوغان دور فعال في المساعدة في تأمين الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الأسبوع الماضي، للسماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها من تهديدات إردوغان بشنّ عملية عسكرية جديدة في شمال سورية.

وفي تصريحات صدرت عنه أمس خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية التركية، قال إردوغان، إن "مكافحة الإرهاب" كانت على رأس المواضيع التي تم بحثها خلال زيارته الأخيرة لإيران.

وأضاف أنه "أصبحت سورية بؤرة للتنظيمات الإرهابية، لذلك على إيران وروسيا واتخاذ موقف حيال سورية، وخاصة في غربي وشرقي الفرات، حيث إن التنظيمات الكردية تواصل هجماتها على المدنيين في بلدنا، ونقلت لبوتين ورئيسي تصميمنا على مكافحته خلال القمة".

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