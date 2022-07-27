البيت الأبيض يعلن انتهاء فترة عزل بايدن

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، انتهاء فترة العزل الصحي للرئيس الأميركي، جو بايدن، موضحا أن نتيجة فحص فيروس كورونا جاءت سلبية بعد 5 أيام من العلاج.

وقال الدكتور كيفين أوكونور، في رسالة نشرها البيت الأبيض: "جاءت نتائج اختبارين لفيروس كورونا أجريت للرئيس بايدن سلبية، أحدهما في وقت متأخر من الثلاثاء، والثاني في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأضاف أوكونور: "بالنظر إلى هذه النتائج المطمئنة، سيوقف الرئيس الأميركي إجراءات العزل الصارمة".

وأشار الطبيب إلى أن "بايدن تناول خلال فترة العلاج حبوب ’باكسلوفيد’ المضادة لفيروس كورونا".

وأكد البيان أن "الرئيس سيضع كمامة لمدة 10 أيام عندما يكون محاطا بالأشخاص".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام الصحافيين في وقت لاحق الأربعاء من حديقة الورود.

وتأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا، الخميس الماضي، بعد سفره إلى ولاية "ماساتشوستس" الأميركية بهدف تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن تغير المناخ.