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السجن لشرطيين أميركيين بقيا مكتوفي الأيدي أثناء مقتل جورج فلويد

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 23:14

السجن لشرطيين أميركيين بقيا مكتوفي الأيدي أثناء مقتل جورج فلويد
صورة فلويد مرفوعة خلال احتجاجات (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أدان القضاء الأميركي، الأربعاء، شرطيين بالسجن لعدم تدخّلهما أثناء مقتل جورج فلويد، في مأساة أدّت إلى خروج تظاهرات ضخمة ضدّ العنصرية في الولايات المتحدة في العام 2020.

وأصدر القاضي الفدرالي، بول ماغنوسون، أحكاما بالسجن، ثلاث سنوات على ألكسندر كوينغ (28 عاما)، وثلاث سنوات ونصف السنة على تو ثاو (36 عاما)، خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة في سانت بول.

وأدين الرجلان في شباط/ فبراير بتهمة "انتهاك الحقوق المدنية" للأميركيين من أصول إفريقية، مع شرطي ثالث هو توماس لين حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن مدّة سنتين ونصف السنة.

واتهم القضاء الفدرالي الأميركي الرجال الثلاثة بعدم تقديم المساعدة اللازمة لجورج فلويد خلال معاناته تحت ركبة زميلهم ديريك شوفين الذي حكم عليه القضاء بالسجن 21 عاما. وواصل شوفين الضغط على رقبة فلويد لحوالى عشر دقائق حتى فارق الحياة.

وفي 25 أيار/ مايو 2020، اتصل تاجر في منيابوليس بالشرطة ليتهم جورج فلويد بدفع ورقة نقدية مزوّرة من فئة 20 دولارا في متجره.

وبعد مواجهتهم صعوبة في إدخال هذا الرجل صاحب القامة الضخمة إلى سيارتهم، قاموا بتثبيته على الأرض مكبّل اليدين. ووضع ديريك شوفين ركبته على رقبته، بينما كان الشرطيان الآخران إلى جانبه، وفيما كان تو ثاو يمنع المارّة من الاقتراب.

ولم يتحرّك عناصر الشرطة رغم شهقات الرجل الأربعيني وفقدانه الوعي.

وأثار المشهد الذي تمّ تصويره ونشره عبر الإنترنت، احتجاجات ضخمة ضدّ العنصرية ووحشية الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

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#جورج فلويد
#العنصرية
#الولايات المتحدة

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