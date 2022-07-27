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النووي الإيراني: طهران تدعو واشنطن إلى ترجمة رغبتها لأفعال وترحب بمواصلة الدبلوماسية

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 23:08

النووي الإيراني: طهران تدعو واشنطن إلى ترجمة رغبتها لأفعال وترحب بمواصلة الدبلوماسية
عبد اللهيان وبوريل، أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، مباحثات هاتفية جديدة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن المفاوضات النووية المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "إيران ترحب بمواصلة الدبلوماسية والمفاوضات"، وأضاف أنه "لا يوجد أي شك في إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل لاتفاق جيد وقوي ومستدام"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن "الاتفاق في متناول جميع الأطراف إذا ما تحركت أميركا بواقعية في مسيرة التوصل للحل والاتفاق"، داعيًا الولايات المتحدة الأميركية إلى "ترجمة رغبتها لإبرام الاتفاق في الأفعال ونص الاتفاق".

من جهته، قال بوريل إن "الوقت قد حان لتفضي المفاوضات إلى النتيجة المطلوبة"، وأضاف، وفق بيان للخارجية الإيرانية، أن "الطرف الإيراني أظهر حتى الان إرادة إيجابية وجادة في المفاوضات".

وأشار بوريل إلى استعداده ونائبه إنريكي مورا، لتسهيل وتسريع المفاوضات عبر التواصل والتشاور مع جميع الأطراف.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري قني، قد قال، مساء الثلاثاء، إن بلاده تبادلت الأسبوع الماضي "وجهات نظر بشكل جاد وبنّاء" مع الأطراف الأخرى بمفاوضات فيينا، المتوقفة منذ آذار/ مارس الماضي.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني، في تغريدة على "تويتر"، أن المنسق الأوروبي للمفاوضات، مورا، الذي يشغل منصب نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "شاركنا أفكاره لإتمام المفاوضات"، وقال قني: "لدينا أيضاً أفكارنا، سواء من حيث الشكل أو المضمون، للخروج بنتيجة في المفاوضات، سنشاركها".

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#بوريل
#حسين أمير عبد اللهيان
#الاتفاق النووي
#ااتحاد الأوروبي
#جوزيب بوريل

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