زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب الفيليبين

أفاد المرصد الأميركي للزلازل أن زلزالا بقوة 7,1 درجات ضرب شمال الفيليبين صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تحطم نوافذ المباني في منطقة مركز الزلزال واهتزاز المباني والأبراج على بعد 300 كيلومترا في العاصمة مانيلا.

وضرب الزلزال منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسية عند الساعة 8,43 صباحا. وكان المرصد الأميركي قد ذكر في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.

وفي منطقة دولوريس التي شعرت بالقوة الكاملة للزلزال، هرع الناس مذعورين خارج منازلهم، وفق ما أفاد الضابط في الشرطة ادوين سيرجيو، لوكالة فرانس برس.

وأضاف سيرجيو "الزلزال كان قويا جدا"، مشيرا إلى حصول تشققات طفيفة في مبنى مركز الشرطة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي، إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وذكرت الهيئة الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 11 كيلومتراً جنوب شرقي دولوريس.

وشعر سكان العاصمة مانيلا أيضا بالزلزال. وأوقفت شبكة مترو الأنفاق في المدينة الخدمة في ساعة الذروة بعد وقوع الزلزال، حسبما ذكرت وزارة النقل.

وقال مسؤولون إنه تم إخلاء مستشفى في إقليم أبرا، بعد انهيار جزئي بمبنى المستشفى في أعقاب الزلزال، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وذكرت وسائل إعلام أنه جرى أيضا إخلاء مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة.

وقالت رئيسة بلدية لاجانجيلانغ، روفيلين فيلامور، في مقاطعة أبرا "ما زلنا نواجه توابع للزلزال. تلقينا تقارير عن أضرار بمنازل، لكن لا توجد إصابات بشرية حتى الآن".

وأمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، بإرسال فرق إنقاذ وإغاثة فورية إلى إقليم أبرا المتضرر من الزلزال حيث سيتوجه أيضا إلى أبرا، مركز الزلزال.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وتضرب الزلازل الفيليبين بشكل متكرر بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادي.