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لأوّل مرة منذ بدء الحرب: بلينكن يعلن أنه سيتحدث مع لافروف

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 23:32

لأوّل مرة منذ بدء الحرب: بلينكن يعلن أنه سيتحدث مع لافروف
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه سيتحدث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه سيحصر المحادثة بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أميركيين.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة قدمت عرضا "مهما" لروسيا بشأن سجينين أميركيين لديها. وأضاف للصحافيين أن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للسجناء الأميركيين في روسيا، وباستئناف تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية.

وقال بلينكن: "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وتابع بلينكن: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن المعتقلين الأميركيين، ولم يشأ إعطاء تفاصيل بشأن ماهية العرض الأميركي.

وتم إيداع غرينر، لاعبة فريق فينكس ميركوري، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو في شباط/ فبراير حيث أوقفت وبحوزتها، وفق لائحة الاتهام، عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية معبّأة بزيت القنب، وهي تواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.

أمّا ويلان الذي كان مسؤولًا أمنيًا في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة. ودين بالتجسس في حزيران/ يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عامًا.

وقال بلينكن إنه سيبحث مع لافروف في اتفاق روسي-أوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.

وأضاف: "نأمل أن يتيح هذا الاتفاق استئناف شحن الحبوب الأوكرانية سريعا عبر البحر الأسود وأن تفي روسيا بتعهّدها السماح بعبور هذه السفن".

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#وزير الخارجية الأميركي
#أنتوني بلينكن
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