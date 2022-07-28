  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بلجيكا: احتجاجات رافضة لمشاركة فريق إسرائيلي بسباق دراجات

تاريخ النشر: 28/07/2022 - 07:54

بلجيكا: احتجاجات رافضة لمشاركة فريق إسرائيلي بسباق دراجات
رفع الأعلام الفلسطينية على طول مسار السباق (فيسبوك)
عرب ٤٨ /وفا
تحرير: محمد وتد

نظمت جمعيات بلجيكية ولوكسمبورغية متضامنة مع فلسطين، بالتنسيق والتعاون مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ، وقفة احتجاجية في عدة مدن بلجيكية رفضًا لمشاركة فريق إسرائيلي " Israel Premier Tech " في سباق الدراجات " Tour de Wallonie "، والذي يهدف للترويج للفصل العنصري.

ودعا المشاركون إلى تكثيف مقاطعة إسرائيل كوسيلة لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية حرة وديمقراطية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأكد المشاركون أن الاحتلال الإسرائيلي يصرف الانتباه عن سياسته بالرياضة، مستهدفًا تطبيع جرائمه وخطابه، مشددين أن الاحتلال وزعمائه مكانهم أمام محكمة الجنايات الدولية، وأن الاحتلال نظام فصل عنصري.

ورفع المشاركون علم فلسطين ويافطات في الشوارع التي يمر منها سباق الدراجات، تذكر بالتقارير الأخيرة التي وثقت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش والعديد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الإسرائيلية.

بودكاست عرب 48

#بلجيكا
#إسرائيل
#فريق إسرائيلي
#مقاطعة
#سباق درجات
#الجالية الفلسطينية

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحرّ الشديد... ضيف ثقيل على نازحي إدلب
الحرّ الشديد... ضيف ثقيل على نازحي إدلب

2022-07-28

مالي: مقتل 15 جنديا و3 مدنيين في هجمات مسلحة
مالي: مقتل 15 جنديا و3 مدنيين في هجمات مسلحة

2022-07-28

زعيم كوريا الشمالية يطالب الجيش بالتأهب وتجهيز قوات الردع النووي
زعيم كوريا الشمالية يطالب الجيش بالتأهب وتجهيز قوات الردع النووي

2022-07-28

الأكثر قراءة

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

2022-07-27
هدم منازل في اللد وأبو تلول

هدم منازل في اللد وأبو تلول

2022-07-27
عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

2022-07-27
رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

2022-07-27
حملة

حملة "سور وبرج 2022".. أرض أكثر!

2022-07-27