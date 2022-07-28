تقرير: سفينة سورية تحمل "شعيرا وطحينا أوكرانيا مسروقا" ترسو في لبنان

رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أميركية، في ميناء طرابلس شمالي لبنان، محملة بشعير وطحين ادعت السفارة الأوكرانية في بيروت، الخميس، بأن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية.

ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس مساء أمس الأربعاء، بحسب موقع "مارين ترافيك" لبيانات الشحن البحري، فيما أكد مسؤول جمارك لبناني ومصدر ملاحي أنه لم يتم تفريغ حمولة السفينة في ميناء طرابلس.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان إن "السفينة أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي، وتحمل خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية".

وأوضح البيان أن "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان". في حين نفت روسيا قبل ذلك المزاعم القائلة بأنها تسرق حبوبا أوكرانية. وقال مسؤول بالسفارة الروسية في لبنان إنه لا يمكنه التعقيب على الفور.

وقالت السفارة إن السفير الأوكراني، إيهور أوستاش، التقى بالرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، لبحث موضوع الشحنة، وقال له إن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن "يضر بالعلاقات الثنائية" بين كييف وبيروت.

وأكد مسؤول لبناني أن القضية أُثيرت خلال اجتماع مع عون الخميس، مشيرا إلى مخاوف عامة لأوكرانيا من أن تحاول روسيا بيع قمح أوكراني مسروق لمجموعة دول بينها لبنان. وقال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن إدارة الجمارك ووزارة الزراعة تتابعان الأمر.

وكان سلام قد قال في وقت سابق، الخميس، إن النقص الحاد في الخبز في لبنان سينحسر بعض الشيء هذا الأسبوع عن طريق واردات جديدة من القمح، لكنه لم يذكر من أين أتت. ولم يرد وزير الزراعة ومدير الجمارك اللبنانية ومدير ميناء طرابلس بعد على طلبات للتعليق.

وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، إنه يجري التحقق من دقة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وإنه سيتم الرجوع إلى القانون اللبناني في هذا الشأن.

وأكد مسؤول جمارك لبناني ومصدر ملاحي، تحدثا لوكالة "رويترز"، أن ميناء طرابلس لم يفرغ حمولة السفينة للاشتباه في أنها كانت تنقل بضائع مسروقة. وقال مسؤول الجمارك: "لم يُنقل أي شيء من السفينة. بمجرد حصولنا على المعلومات، أوقفنا كل شيء".

والسفينة لاودسيا واحدة من ثلاث سفن مملوكة للمديرية العامة للموانئ السورية تقول أوكرانيا إنها تنقل قمحا مسروقا من مخازن في الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا في الآونة الأخيرة.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على السفن الثلاث منذ عام 2015.

ولدى سؤاله عن رسو السفينة لاودسيا في طرابلس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه لا يمكنه التعليق على السفينة المعنية، لكنه قال إنه يمكن أن "يؤكد حقيقة أن الروس يسرقون حبوبا تابعة لأوكرانيا" بشكل عام.

ويتزامن وصول لاودسيا مع أزمة جديدة لنقص الخبز في جميع أنحاء لبنان حيث أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى إبطاء وتيرة الواردات من القمح المدعوم.

واقتحمت حشود من المواطنين المحبطين عدة مخابز، هذا الأسبوع، في بلد يقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكانه يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

واعتاد لبنان استيراد نحو 60% من وارداته من القمح من أوكرانيا، لكن الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي والحصار المفروض على موانئ البحر الأسود الرئيسية التي كانت تستخدمها أوكرانيا للتصدير.

وبحسب السفارة الأوكرانية ورئيس جمعية المطاحن اللبنانية، استأنفت أوكرانيا الصادرات الشرعية من القمح إلى لبنان في منتصف يوليو تموز.