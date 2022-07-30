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إصابة بايدن بفيروس كورونا مرة أخرى

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 22:32

إصابة بايدن بفيروس كورونا مرة أخرى
بايدن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: ربيع سواعد

أفاد البيت الأبيض مساء اليوم، السبت، بأن نتيجة فحص الرئيس الأميركي، جو بايدن، جاءت موجبة ليصاب مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من 3 أيام من خروجه من الحجر الصحي، في حالة نادرة من "ارتداد المرض" بعد العلاج بعقار مضاد للفيروسات.

وصرح طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أن "بايدن لم يشهد عودة ظهور الأعراض، ولا يزال يشعر بأنه على ما يرام".

ومن المقرر أن يعود بايدن إلى العزل لمدة خمسة أيام على الأقل، تبعا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز، إن "معظم حالات الانتكاس أو الارتداد تكون خفيفة، ولم يتم الإبلاغ عن أعراض شديدة في هذه الحالات".

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#جو بايدن
#فيروس كورونا
#أميركا

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