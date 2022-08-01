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روسيا تدرج 39 بريطانيًّا بينهم زعيم حزب العمال على قائمتها السوداء

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 18:25

روسيا تدرج 39 بريطانيًّا بينهم زعيم حزب العمال على قائمتها السوداء
ستارمر (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أدرجت روسيا، اليوم الإثنين، 39 بريطانيا، بينهم زعيم حزب العمال، كير ستارمر، ورئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، على قائمتها السوداء.

وقالت الخارجية الروسية إن المواطنين البريطانيين المدرَجين على قائمتها السوداء، وبينهم صحافيون، "ساهموا في مسار لندن العدائي الهادف لشيطنة بلدنا وعزلها دوليا".

وأضافت الوزارة أن "خيار المواجهة هو القرار الواعي للمؤسسة السياسية البريطانية التي تتحمل كامل مسؤولية العواقب".

ومنعت موسكو عشرات البريطانيين، وغالبيتهم من السياسيين والصحافيين، من دخول روسيا منذ بدء حملتها في أوكرانيا.

وتشمل الإضافات الجديدة العديد من نواب حزب العمال والسياسيين الإسكتلنديين وأعضاء في مجلس اللوردات.

ومن بين تلك الأسماء الصحافي في "بي.بي.سي"، جوناثان مونرو، والمقدم التلفزيوني بيرس مورغان ومقدم الأخبار في "بي بي سي"، هيو إدواردز.

ولندن من أكبر الداعمين لكييف منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير.

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