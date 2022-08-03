4 قتلى في حرائق غابات كاليفورنيا

عثر على جثتين أخريين في منطقة وقع بها حريق غابات ضخم شمال كاليفورنيا، ما يرفع عدد القتلى إلى أربعة في أكبر حريق بالولاية هذا العام، حسبما قالت السلطات، يوم الثلاثاء.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سيسكييو في بيان إن فرق البحث اكتشفت الجثتين يوم الإثنين في موقعين منفصلين.

وأضاف البيان "أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة إلى أربعة. وفي الوقت الحالي لا يوجد أشخاص لا يعرف مصيرهم".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى على الفور.

وقال المسؤولون في مكتب الشرطة إنه تم العثور على جثتين يوم الأحد داخل سيارة متفحمة في ممر منزل بالقرب من منطقة كلاماث ريفر، التي تعرضت لدمار كبير جراء الحريق.