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المكسيك: السلطات تحاول إنقاذ عشرة عمال عالقين في منجم للفحم بعد انهياره

تاريخ النشر: 04/08/2022 - 10:22

المكسيك: السلطات تحاول إنقاذ عشرة عمال عالقين في منجم للفحم بعد انهياره
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

علق عشرة عمال في قاع منجم فحم بعد انهياره مساء أمس الأربعاء، في شمال شرق المكسيك، حسبما أعلنت الحكومة التي قالت إنها تستخدم الوسائل اللازمة لإنقاذهم.

وقالت وزارة الأمن المكسيكية إنه "تم إنقاذ ثلاثة عمال (...) ونقلهم إلى المستشفى" حسب وزارة الأمن التي أوضحت أن عشرة عمال آخرين ما زالوا داخل المنجم.

وتحدث الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أولا عن تسعة عمال منجم عالقين بعد انهيار وغرق منجم للفحم ظهر الأربعاء. وقال "نأمل أن نجدهم سالمين" ، مشيرًا إلى وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع.

وأكدت وزارة الأمن أن "الحكومة توظف كل الوسائل اللازمة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ".

ووقع الحادث على بعد 1130 كيلومترا شمال مدينة مكسيكو فى بلدة سابيناس بولاية كواهويلا المنطقة الرئيسية لمناجم الفحم فى المكسيك.

وتجمع أقارب عمال المناجم بالقرب من المنجم للصلاة.

وقالت سيدة لقناة "ميلينيو" التلفزيونية من دون أن تذكر اسمها أن "أثنين من أبنائي" يعملان في المنجم. وأضافت وهي تبكي أن أحدهما تمكن من الخروج من المنجم.

وأوضحت السلطات المحلية أنه بدأ تشغيل المنجم في كانون الثاني/يناير من دون الإبلاغ عن أي مشكلة.

وفي حزيران/ يونيو 2021 ، لقي سبعة عمال مصرعهم في انهيار منجم آخر للفحم في الولاية نفسها.

ووقع أخطر حادث في هذه المنطقة في 2006 عندما أدى انفجار للغاز في منجم إلى مقتل 65 شخصًا.

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#منجم للفحم
#المكسيك

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