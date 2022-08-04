المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تهدّد سلاسل الإمدادات الرئيسية

عرب ٤٨/ أ ف ب

قد تسبب المناورات العسكرية التي تجريها الصين، اليوم الخميس، في محيط تايوان على مستوى طرق تجارية يكثر استخدامها، باضطرابات في سلاسل الإمدادات المقوّضة أصلًا بفعل وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) والحرب في أوكرانيا.

وجاءت هذه المناورات وهي الأكبر في تاريخها حول الجزيرة، في سياق الردّ على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إلى تايبيه، الثلاثاء والأربعاء.

تتضمن المناورات المخصصة لمحاكاة "حصارٍ" لتايوان، "طلقات مدفعية بالذخيرة الحيّة وطويلة المدى"، وصواريخ يُفترض أن تحلّق فوق الجزيرة للمرة الأولى، بحسب وسائل إعلام صينية رسمية.

وفي إطار التدابير الأمنية المتخذة، "منعت" الهيئة الصينية للأمن البحري السفن من دخول المناطق المعنية.

تُجرى المناورات على مستوى الطرق التجارية الأكثر ازدحامًا في العالم والتي تكتسي أهمية كبرى إذ إنها تربط مصانع أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية في شرق آسيا بالعالم وتُستخدم أيضًا لنقل الغاز الطبيعي.

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، عبرت قرابة نصف سفن الشحن في العالم مضيق تايوان، بحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ويقول جيمس شار الباحث المشارك في كلية الدراسات الدولية (S. Rajaratnam) في سنغافورة "بما أن جزءًا كبيرًا من أسطول الحاويات العالمي يمرّ عبر هذا الممر المائي، فإن تغيير المسار (الناجم عن المناورات) سيُسبب حتمًا اضطرابات في سلاسل الإمدادات العالمية".

إلا أن سلاسل الإمدادات عرقلها في الأصل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

يشير المحلل لدى (Economist Intelligence Unit) نيك مارو إلى أن "إغلاق طرق النقل هذه - حتى لو كان مؤقتًا - له تداعيات ليس فقط على تايوان، إنما أيضًا على التدفقات التجارية المرتبطة باليابان وكوريا الجنوبية".

والأمر نفسه يحصل في المجال الجوي. ففي اليومين الماضيين، تمّ إلغاء أكثر من 400 رحلة في المطارات الرئيسية في فوجيان، المقاطعة الصينية الأقرب إلى تايوان.

وحذّرت السلطات التايوانية من أن المناورات ستعرقل 18 رحلة جوية دولية تعبر المنطقة.

في بورصة تايوان، تراجع مؤشر تايكس المرتبط بشركات النقل الجوي والبحري بنسبة 1,05% الأربعاء، مع خسارته 4,6% من قيمته منذ مطلع الأسبوع.

إلا أن شركات نقل بحري عديدة تواصلت معها وكالة "فرانس برس" قالت إنها تنتظر لرؤية تأثير المناورات قبل تغيير مسار رحلاتها، لأن موسم الأعاصير حاليًا يعرقل مرور السفن من جانب تايوان، عبر بحر الفيليبين. بينما قررت شركات أخرى عدم تغيير رحلاتها.

وقالت بوني هوانغ المتحدثة باسم مجموعة ميرسك العملاقة في الصين، وهي من بين أكبر شركات الشحن البحري في العالم، "لا نتوقع أي تأثير خلال هذه الفترة ولم نقرر تغيير مسار سفننا".

خلال الأزمة السابق في مضيق تايوان خلال تسعينيات القرن الماضي، استمرّت المناورات العسكرية الصينية التي تضمّنت إطلاق صواريخ قبالة سواحل الجزيرة، شهرًا.

وتعتبر مديرة برنامج آسيا في صندوق (German Marshall) الأميركي يوني غلاسر أن هذه المرة يريد الصينيون بدون أي شكّ "إثبات تصميمهم بطريقة تذهب إلى أبعد ما قاموا به عام 1996".

تؤكد صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية المعروفة بلهجتها القومية، أن المناورات ترمي إلى إثبات أن الجيش الصيني "قادر على محاصرة الجزيرة بأسرها".

لكن في وقت يعاني الاقتصاد الصيني من القيود الصحية المطبقة منذ عام 2020، لن تجازف بكين على الأرجح بفرض حصار تجاري كبير، وفق ما توقع محللون.

ويرى جيمس شار أن "إغلاق كل حركة داخل المضيق لفترة طويلة، سيوجع الاقتصاد الصيني".

لدى ناتاشا قسام من معهد (Lowy) الأسترالي للأبحاث الرأي نفسه، فتقول "ليس من مصلحة بكين عرقلة السفر والتجارة في المنطقة".

قد تضيف الصين إلى استعراض قوّتها العسكرية، هجمات إلكترونية وسبق أن بدأت تطبيق عقوبات تجارية. لكن ليس من المؤكد أنها تريد الذهاب أبعد من ذلك.

يعتبر توماس شوغارت الخبير في الابتكار العسكري في مركز الأمن الأميركي الجديد (Center for a New American Security) ومقرّه واشنطن، أن "نظرًا إلى التوسع المذهل للإمكانات الجوية والبحرية الصينية في السنوات الأخيرة، من المرجّح أن يكون لدى الصين القدرة على فرض حصار بحري وجوّي على تايوان".

ويضيف "مسألة معرفة ما إذا كانت الصين ستختار تجربة مثل هذا الحصار تعتمد إلى حدّ بعيد على المخاطر السياسية والاقتصادية التي يرغب قادة الحزب الشيوعي الصيني في تحملها للقيام بذلك".

الصين أطلقت صواريخ بالستية "عدة" خلال المناورات

أطلقت القوات الصينية صواريخ بالستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية، الخميس، على ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية التي نددت بما وصفته بأنه "تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي".

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب "أطلق الحزب الشيوعي الصيني دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ البالستية في المياه المحيطة بشمال شرق تايوان وشمال غربها اعتبارا من حوالى الساعة 13,45".

ولم يؤكد الجيش التايواني الموقع الدقيق لمكان سقوط الصواريخ أو ما إذا كانت قد حلقت فوق الجزيرة.

وأكد جيش التحرير الشعبي الصيني أيضا إطلاق صواريخ.

وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات إن القوات الصينية شنت "هجوما بقوة الصواريخ التقليدية متعددة النماذج على مناطق بحرية محددة سلفًا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان".

وأضاف الكولونيل شي أن "جميع الصواريخ أصابت الهدف بدقة وجرى اختبار دقة الضربة وموانع دخول المنطقة".