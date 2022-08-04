واشنطن: الصين اختارت المبالغة بالرد على زيارة بيلوسي لتايوان

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن مجموعة من السفن الحربية الأميركية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغن، ستبقى في منطقة تايوان في أعقاب إطلاق الصين صواريخ بالستية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن البنتاغون أمر مجموعة حاملة الطائرات ريغن "بالبقاء في موقعها في المنطقة العامة لمراقبة الوضع".

وأضاف "لن نتراجع عن العمل في بحار وسماء غرب المحيط الهادئ بما يتفق مع القانون الدولي، كما فعلنا منذ عقود، في دعم تايوان والدفاع عن منطقة محيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

واعتبرت الولايات المتحدة، الخميس، أن إطلاق الصين 11 صاروخا بالستيا في محيط تايوان "رد فعل مبالغ فيه" إزاء زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن "الصين اختارت المبالغة في الرد واستخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب ذريعة لزيادة النشاط العسكري الاستفزازي في مضيق تايوان ومحيطه".

وأطلق الجيش الصيني، الخميس، صواريخ رجّحت وزارة الدفاع اليابانية أن تكون قد حلّقت فوق تايوان وسقطت للمرة الأولى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وذلك في اليوم الأول من مناورات عسكرية بدأتها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، للجزيرة.

ودعا وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، الخميس، الصين إلى "وقف فوري" لمناوراتها التي تجريها في محيط تايوان.

وقال الوزير الياباني خلال مشاركته في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه إن "أفعال الصين هذه المرة لديها تأثير خطير على السلام المنطقة والمجتمع الدولي واستقرارهما. أطالب مرة جديدة بوقف هذه التدريبات العسكرية على الفور".

من جهتهم حذّر وزراء خارجية دول مجموعة آسيان العشر من "أي عمل استفزازي".

وجاء في بيان مشترك أن الأوضاع يمكن أن تتدهور وأن تؤدي إلى "مواجهة خطيرة ونزاعات مفتوحة بين القوى الرئيسية وإلى عواقب غير متوقّعة".

وعلى الرغم من التحذيرات الحازمة من جانب بكين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي التي تنتقد الصين بشدة، الجزيرة الثلاثاء والأربعاء وبدأت الخميس زيارة إلى اليابان، المحطة الأخيرة في جولتها الآسيوية.