  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم خلال تموز

تاريخ النشر: 05/08/2022 - 16:13

تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم خلال تموز
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تراجعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية بشكل واضح في تموز/يوليو الماضي على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية؛ حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم، الجمعة.

وبعد تسجيله مستوى قياسيا تاريخيا في آذار/مارس إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع مؤشر "فاو" لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الاسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 8,6% في تموز/يوليو بالمقارنة مع الشهر السابق، مواصلا تقلصه للشهر الرابع على التوالي.

إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140,9 نقطة في تموز/يوليو بزيادة 13,1% على مدى عام بالمقارنة مع حزيران/تموز 2021، بحسب "الفاو".

وأثنى ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في "الفاو" على تراجع "محلّ ترحيب، وخصوصا في ما يتعلق بالوصول إلى الأغذية"، محذرا في المقابل بأن الأمن الغذائي العالمي ما زال يواجه مخاطر كثيرة مثل انكماش اقتصادي أو "أسعار مرتفعة للأسمدة وتبعاتها المحتملة على الإنتاج وسبل معيشة المزارعين".

وتدنى مؤشر "فاو" لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19,2% في تموز/يوليو "متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أشهر" تحت تأثير تراجع أسعار كل الزيوت عموما وأسعار النفط الخام.

وأدى توافر كميات كبيرة من زيت النخيل للتصدير في إندونيسيا ومحاصيل جيدة من الكولزا إلى تدني الأسعار، فضلا عن تراجع كبير في الطلب على واردات زيت دوار الشمس الذي تعتبر أوكرانيا من كبار منتجيه.

وأشارت المنظمة إلى تراجع مؤشر الحبوب بـ11,5%، موضحة أن "أكبر انخفاض ناجم عن أسعار القمح العالمية التي خسرت ما لا يقل عن 14,5% ردا على الاتفاق المبرم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية لفك الحصار عن الموانئ الرئيسية على البحر الأسود".

ومنذ توقيع الاتفاق في 22 تموز/يوليو، أبحرت سفينة أولى هي سفينة الشحن "رازوني" الإثنين من مرفأ أوديسا بعد خمسة أشهر من الجمود التام في حركة الموانئ، كما انطلقت ثلاث سفن محملة بالحبوب اليوم من أوكرانيا على ما أعلنت تركيا المشرفة على تطبيق الاتفاق حول الصادرات.

كذلك تراجع مؤشر "فاو" لأسعار السكر بنسبة 3,8% مع إنتاج للسكر تخطى التوقعات في البرازيل خلال تموز/يوليو وتوقعات إنتاج إيجابية في الهند.

بودكاست عرب 48

#أسعار الغذاء
#أسعار الحبوب
#فاو
#أسعار الزيوت النباتية
#الأمم المتحدة
#منظمة الأغذية والزراعة

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن بشأن ملفات عدة
الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن بشأن ملفات عدة

2022-08-05

روسيا "مستعدّة" للبحث مع الولايات المتحدة في تبادل سجناء
روسيا "مستعدّة" للبحث مع الولايات المتحدة في تبادل سجناء

2022-08-05

طهران تدعو الرياض للإفراج عن إيرانيّ تمّ توقيفه خلال الحج
طهران تدعو الرياض للإفراج عن إيرانيّ تمّ توقيفه خلال الحج

2022-08-05

الأكثر قراءة

كوخافي يصادق على خطة

كوخافي يصادق على خطة "لجهود هجومية" ضد غزة

2022-08-04
قبل تحرره بـ3 أشهر: نقل الأسير فكري منصور إلى سجن جنائي

قبل تحرره بـ3 أشهر: نقل الأسير فكري منصور إلى سجن جنائي

2022-08-04
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتنكسر الأحد

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتنكسر الأحد

2022-08-04
وفاة المعتقل يحيى سعيد جابر في سجن

وفاة المعتقل يحيى سعيد جابر في سجن "عوفر"

2022-08-04
مؤسسة

مؤسسة "القطان" تتعرّض لتهديد لمنع أمسية موسيقيّة: إسكات الصوت الإنسانيّ للفلسطينيّ

2022-08-04