تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم خلال تموز

عرب ٤٨ / أ ف ب

تراجعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية بشكل واضح في تموز/يوليو الماضي على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية؛ حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم، الجمعة.

وبعد تسجيله مستوى قياسيا تاريخيا في آذار/مارس إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع مؤشر "فاو" لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الاسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 8,6% في تموز/يوليو بالمقارنة مع الشهر السابق، مواصلا تقلصه للشهر الرابع على التوالي.

إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140,9 نقطة في تموز/يوليو بزيادة 13,1% على مدى عام بالمقارنة مع حزيران/تموز 2021، بحسب "الفاو".

وأثنى ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في "الفاو" على تراجع "محلّ ترحيب، وخصوصا في ما يتعلق بالوصول إلى الأغذية"، محذرا في المقابل بأن الأمن الغذائي العالمي ما زال يواجه مخاطر كثيرة مثل انكماش اقتصادي أو "أسعار مرتفعة للأسمدة وتبعاتها المحتملة على الإنتاج وسبل معيشة المزارعين".

وتدنى مؤشر "فاو" لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19,2% في تموز/يوليو "متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أشهر" تحت تأثير تراجع أسعار كل الزيوت عموما وأسعار النفط الخام.

وأدى توافر كميات كبيرة من زيت النخيل للتصدير في إندونيسيا ومحاصيل جيدة من الكولزا إلى تدني الأسعار، فضلا عن تراجع كبير في الطلب على واردات زيت دوار الشمس الذي تعتبر أوكرانيا من كبار منتجيه.

وأشارت المنظمة إلى تراجع مؤشر الحبوب بـ11,5%، موضحة أن "أكبر انخفاض ناجم عن أسعار القمح العالمية التي خسرت ما لا يقل عن 14,5% ردا على الاتفاق المبرم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية لفك الحصار عن الموانئ الرئيسية على البحر الأسود".

ومنذ توقيع الاتفاق في 22 تموز/يوليو، أبحرت سفينة أولى هي سفينة الشحن "رازوني" الإثنين من مرفأ أوديسا بعد خمسة أشهر من الجمود التام في حركة الموانئ، كما انطلقت ثلاث سفن محملة بالحبوب اليوم من أوكرانيا على ما أعلنت تركيا المشرفة على تطبيق الاتفاق حول الصادرات.

كذلك تراجع مؤشر "فاو" لأسعار السكر بنسبة 3,8% مع إنتاج للسكر تخطى التوقعات في البرازيل خلال تموز/يوليو وتوقعات إنتاج إيجابية في الهند.