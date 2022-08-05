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واشنطن تطالب بكين بوقف المناورات العسكرية حول تايوان

تاريخ النشر: 05/08/2022 - 22:36

واشنطن تطالب بكين بوقف المناورات العسكرية حول تايوان
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

طالب البيت الأبيض، الصين بوقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة".

وأكد كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضا.

وشجب كيربي قرار بكين تعليق التعاون في مجالات عدة من بينها التغيّر المناخي.

وقال كيربي "يعتقدون أنهم يعاقبوننا بإغلاق هذه القناة"، مضيفا "إنهم في الواقع يعاقبون العالم بأسره لأن أزمة المناخ لا تعترف بالحدود الجغرافية" مشددا على أنها "حقا أزمة عالمية ووجودية".

وتابع كيربي "أكبر مصدر للانبعاثات في العالم يرفض حاليا الانخراط في خطوات أساسية ضرورية لمكافحة أزمة المناخ التي تؤثر في الواقع على شركائنا من خلال ارتفاع مستوى مياه البحر في جزر المحيط الهادئ ومن خلال الحرائق في مختلف أنحاء أوروبا".

وأعلنت بكين اليوم تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات عدة بينها التغيّر المناخي ومكافحة المخدرات كما والمحادثات العسكرية، بعد تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النوب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ومنذ الخميس تنفّذ الصين مناورات عسكرية ضخمة في محيط تايوان دانتها الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الغربيين.

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#أميركا
#الصين
#تايوان
#البيت الأبيض

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