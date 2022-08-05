13 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بتايلاند

عرب ٤٨/ أ ف ب

قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 40 آخرون جراء حريق في ملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك، وفق ما ذكر مسعفون محليون.

ووقعت الكارثة عند الساعة الأولى فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) في منطقة ساتاهيب، وفق ما قال مسعف من جمعية ساوانغ روجاناثماساتان لوكالة فرانس برس.

وتم احتواء الحريق نحو الساعة 4 صباحا، حسب المصدر.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته فرق الإنقاذ المبنى مشتعلًا بينما كان يحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه وسط دخان أسود كثيف.

وكثيرا ما يتم تجاهل قواعد السلامة الأساسية في تايلاند، الوجهة الشهيرة بالنسبة إلى السياح الغربيين والآسيويين.

وكان حريق اجتاح خلال ليل رأس السنة في 2009 ملهى سانتيكا في العاصمة التايلاندية ما اوقع 67 قتيلا والكثير من الجريح وبينهم أجانب.