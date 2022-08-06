كابول: مقتل 8 مدنيين في هجوم بقنبلة

عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل 8 مدنيين، الجمعة، بانفجار قنبلة كانت موضوعة في عربة للخضار في حي في كابول غالبية سكانه من الأقلية الشيعية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة في كابول، خالد زدران، في بيان للصحافيين أن "الانفجار الذي وقع بالتزامن مع مراسم عاشوراء، أدى إلى إصابة 18 شخصا".

وقال زدران إن "الفرق الأمنية تبحث عن المنفّذين".

وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الحصيلة وقال إن التفجير "من تنفيذ أعداء الإسلام في البلاد".

وتبنى تنظيم "داعش" التفجير، وهو يستهدف بانتظام الأقلية الشيعية في أفغانستان.

وقال زدران إن "المتفجرات وضعت في عربة خضار في شارع تجاري مزدحم في الحي الواقع في غرب كابول".

ويتعرض الشيعة الذين يمثلون 10 إلى 20% من سكان أفغانستان (حوالي 40 مليون نسمة)، وغالبيتهم من الهزارة للاضطهاد منذ فترة طويلة في البلد ذي الأغلبية السنية.

وانخفض عدد الهجمات في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة قبل عام، لكن شهدت البلاد سلسلة تفجيرات دامية في نهاية نيسان/أبريل خلال شهر رمضان وفي نهاية أيار/مايو وقتل فيها العشرات.

وتؤكد حركة طالبان أنها هزمت تنظيم "داعش" في البلاد، لكن يرى محللون أن التنظيم المتطرف لا يزال يمثل التحدي الأمني الرئيسي للسلطة الأفغانية الجديدة.