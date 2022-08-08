إردوغان يدين العدوان على غزة: "لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال"

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، إنه "لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال الرضّع"، في إشارة منه إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة. وأضاف إردوغان أنه "نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإخوة في غزة".

وتابع أنه "نعمل على جعل علاقاتنا مع السعودية والإمارات أقوى من ذي قبل"، مدعيا أن أنقرة "تستخدم علاقاتها مع إسرائيل التي عادت إلى مسارها الصحيح، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وكذلك مصالح بلادنا".

وجدد إردوغان تأكيده على أن المسجد الأقصى يعتبر خطًا أحمر بالنسبة لتركيا.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، منهية بذلك ثلاثة أيام من المواجهة العسكرية.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها مساء الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة "الجهاد الإسلامي".

وأسفرت هذه الغارات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، قصفت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، خلال الثلاثة أيام، مواقع ومدن إسرائيلية، برشقات صاروخية وقذائف الهاون.