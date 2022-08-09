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تايوان تتهم بكين بنيتها الإعداد للغزو

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 08:29

تايوان تتهم بكين بنيتها الإعداد للغزو
جندي تايواني يراقب المناورات العسكرية الصينية (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

صرّح وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، الثلاثاء، أن بكين تستخدم مناوراتها الجوية والبحرية العسكرية حول الجزيرة للإعداد للغزو وتغيير الوضع القائم في منطقة آسيا - المحيط الهادىء.

وأجرت الصين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقال وو خلال مؤتمر صحافي في تايبيه "استخدمت الصين المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان"، مضيفا أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

وأضاف "أنها تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ بالإضافة إلى هجمات إلكترونية وحملة تضليل وضغط اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان".

وجدد وو إدانته للمناورات الصينية التي استمرت، حتى الإثنين، رغم ادعاء بكين في البداية إنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيرا إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم.

وجاء المؤتمر الصحافي لوو بعدما أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم يستهدف الجزيرة.

ووصف مناورات بكين بأنها "انتهاك صارخ لحقوق تايوان" ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بها ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.

وقال إن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

وشكر وو حلفاء تايوان الغربيين لوقوفهم في وجه الصين، قائلا "هذا يبعث ايضا برسالة واضحة إلى العالم بأن الديمقراطية لن تخضع لترهيب الاستبداد".

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#تايوان
#بكين
#الصين
#"إعداد للغزو"

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