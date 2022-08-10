  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصين تهدد مجددا باستخدام القوة العسكرية لضم تايوان

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 10:07

الصين تهدد مجددا باستخدام القوة العسكرية لضم تايوان
تدريبات للجيش التايواني، أمس (Getty Images)
عرب ٤٨ / أ.ب.
تحرير: بلال ضاهر

كررت بكين اليوم، الأربعاء، تهديدها باستخدام القوة العسكرية لضم جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وسط مناورات عسكرية صينية صعدت التوترات بين الجانبين إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب شؤون تايوان بمجلس الوزراء وإدارة الأخبار التابعة له، بعد نحو أسبوع من اطلاق السفن الحربية والمقاتلات الصينية صواريخ وتوغل الصين في المجالين البحري الجوي لتايوان.

وتسببت المناورات في تعطيل مسارات السفر الجوي والشحن في منطقة تشكل أهمية بالغة لسلاسل التوريد العالمية، ما أثار إدانة قوية من الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.

وقال البيان الصيني إن بكين تسعى إلى "توحيد سلمي" مع تايوان، لكنها "لا تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة العسكرية وتحتفظ بجميع الخيارات اللازمة".

وأعلنت الصين أنها علقت الحوار بشأن مجموعة من القضايا مع الولايات المتحدة، الداعم العسكري والسياسي الرئيسي لتايوان، تتنوع ما بين الأمن البحري إلى تغير المناخ.

كما ذكرت أن مناوراتها جاءت نتيجة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان الأسبوع الماضي، لكن تايوان ردت بأن مثل هذه الزيارات روتينية وأن الصين استغلتها كذريعة لتصعيد تهديداتها.

وحذر وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، أمس، من أن المناورات الصينية تعكس طموحات بيكين للسيطرة على مساحات شاسعة من غرب المحيط الهادئ، في الوقت الذي أجرت فيه تايبيه مناوراتها الخاصة للتأكيد على استعدادها للدفاع عن نفسها.

وقال وو، في مؤتمر صحافي في تايبيه، إن إستراتيجية بكين ستشمل السيطرة على بحار الصين الشرقية والجنوبية عبر مضيق تايوان وفرض حصار، لمنع الولايات المتحدة وحلفائها من مساعدة تايوان في حالة وقوع هجوم.

ومددت بكين المناورات الحالية دون الإعلان عن موعد انتهائها.

وكانت تايوان قد انفصلت عن البر الرئيسي خلال الحرب الأهلية، عام 1949. ويعارض سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليون نسمة بأغلبية ساحقة التوحيد السياسي مع الصين، مع الحفاظ على الروابط الاقتصادية الوثيقة والوضع الراهن المتمثل في الاستقلال الفعلي.

بودكاست عرب 48

#الصين
#تايوان
#قوة عسكرية
#مناورات عسكرية
#الولايات المتحدة

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أوكرانيا: مقتل 13 مدنيا بقصف روسي
أوكرانيا: مقتل 13 مدنيا بقصف روسي

2022-08-10

استقطاب وجدل سياسي بعد دهم "الإف بي آي" لمقر إقامة ترامب
استقطاب وجدل سياسي بعد دهم "الإف بي آي" لمقر إقامة ترامب

2022-08-10

أميركا: إدانة موظف سابق بـ"تويتر" بالتجسس لصالح السعودية
أميركا: إدانة موظف سابق بـ"تويتر" بالتجسس لصالح السعودية

2022-08-10

الأكثر قراءة

عشرات الآلاف يشيعون جثامين شهداء نابلس

عشرات الآلاف يشيعون جثامين شهداء نابلس

2022-08-09
من هو الشهيد إبراهيم النابلسي؟

من هو الشهيد إبراهيم النابلسي؟

2022-08-09
شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

2022-08-09
الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين

الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين

2022-08-09
وفاة نجمة فيلم

وفاة نجمة فيلم "غريس" الممثلة أوليفيا نيوتن جون

2022-08-09