كابُل: مقتل رجل دين بارز بتفجير استهدف مركزا دينيا

قُتل رجل دين بارز من "طالبان" اليوم، الخميس، في انفجار استهداف مركزه الديني بالعاصمة الأفغانية كابُل، وذلك في أحداث هجوم يضرب البلاد خلال عام منذ سيطرة المتمردين السابقين على الحكم.

وأفاد مسؤولون، بأن رجل الدين هو رحيم الله حقاني، وهو اسم يشير إلى أنه من دار العلوم الحقانية في باكستان، وهي جامعة إسلامية لطالما ارتبطت بطالبان.

وأعلن نائب المتحدث باسم "طالبان"، بلال كريمي، مقتل حقاني واصفا إياه "بالشخصية العظيمة والرمز الأكاديمي"، مضيفا أنه "قتل في هجوم وحشي شنه العدو"؛ دون توضيح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة محلية على صلة بتنظيم "داعش" تستهدف "طالبان" ومدنيين بهجمات منذ صعود "طالبان" إلى الحكم في أفغانستان آب/أغسطس الماضي خلال المراحل الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية وقوات "الناتو" من البلاد.

بعد التفجير، منع مقاتلو "طالبان" المراسلين في كابُل من الوصول إلى مركز حقاني الديني. ولم يوضح مسؤولو "طالبان" أيضا أي نوع من المتفجرات استهدف حقاني أو ما إذا كان آخرون قد قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

وكان الغزو الأميركي قد أطاح بحكومة "طالبان" بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ومنذ استعادتهم الحكم، يواجه المسلحون أيضا أزمة اقتصادية مكبلة فيما جمد المجتمع الدولي التمويل للبلاد.