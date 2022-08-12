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لبنان يعلن موافقة العراق على تمديد اتفاق تزويده بوقود توليد الكهرباء

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 09:35

لبنان يعلن موافقة العراق على تمديد اتفاق تزويده بوقود توليد الكهرباء
ميقاتي (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن لبنان، أمس الخميس، موافقة العراق على الطلب الذي تقدم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لتمديد تزويد بيروت بالوقود المخصص لتوليد الكهرباء.

وقال ميقاتي: "وافقت الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي في اجتماعها اليوم على الطلب الذي تقدمت به لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن".

وشكر ميقاتي، في بيان صدر عن مكتبه "الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأكد أن "العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الأخوة".

وتمنى ميقاتي للعراق "الشقيق تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها (في إشارة إلى تأزم تشكيل حكومة جديدة والمطالبة بحل البرلمان) وأن تعود الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى طبيعتها بأسرع وقت".

وكان وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أعلن في 7 تموز/ يوليو الماضي، أن العراق أعرب عن عزمه تمديد اتفاقية الوقود المخصص لتوليد الكهرباء "الفيول".

وأشار فياض، إلى أن العراق يزود لبنان "بـ 80 ألف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر.. فانخفضت إلى 40 ألف طن تؤمّن ساعتين من التغذية بدل 4 ساعات".

ومنذ حزيران/ يونيو 2021، يستورد لبنان من العراق شهريا حوالي 80 ألف طن من الوقود، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمّن يومياً تغذية لنحو 4 ساعات، وفق اتفاقية بين الطرفين مدّتها عام.

ويشهد لبنان منذ الربع الأخير من 2019 أزمة مالية حادّة عندما بدأت الليرة اللبنانية بالتدهور أمام الدولار.

بودكاست عرب 48

#لبنان
#العراق
#توليد الكهرباء
#نجيب ميقاتي

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