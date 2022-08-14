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بريطانيا: تروس تتقدم بفارق 22 نقطة على منافسها سوناك

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 06:48

بريطانيا: تروس تتقدم بفارق 22 نقطة على منافسها سوناك
(gettyimages)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين البريطاني أجرته مؤسسة "أوبينيوم" لاستطلاعات الرأي، أمس السبت، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، تتقدم بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك في السباق على خلافة بوريس جونسون في رئاسة الحزب، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

وذكرت المؤسسة أن الاستطلاع الذي شارك فيه 450 عضوا في حزب المحافظين ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد، أظهر حصول تروس (47 عاما) على 61% من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك (42 عاما) على 39%.

وكانت استطلاعات أخرى قد أظهرت أن تروس هي المرشحة الأوفر حظا بفارق كبير لرئاسة حزب المحافظين.

لكن سوناك تفوق على منافسته في مناظرة "سكاي نيوز"، بعد أن حاز على غالبية أصوات جمهور من 60 عضواً من حزب المحافظين.

ويصوت أعضاء حزب المحافظين لانتخاب من يخلف بوريس جونسون الذي استقال مطلع يوليو/تموز بعد سلسلة من الفضائح.

وتلقت تروس دعم عدد من الشخصيات في حزبها خلال الأيام الأخيرة ودعم "ديلي تلغراف"، وهي صحيفة يومية لديها تأثير لدى الناخبين المحافظين.

وحصلت تراس على دعم أعضاء بارزين في الحزب، منهم وزير الدفاع بن والاس، والمستشار السابق ساجد جاويد، وغيرهما.

ويجري هذا التصويت بالمراسلة حتى 2 أيلول/سبتمبر المقبل، ويتوقع إعلان النتيجة في الخامس من الشهر نفسه.

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#حزب المحافظين
#بريطانيا
#رئاسة الوزراء
#بوريس جونسون
#ليز تروس
#ريشي سوناك

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