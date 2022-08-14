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وفد برلمانيّ أميركيّ يصل تايوان

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 20:50

وفد برلمانيّ أميركيّ يصل تايوان
عرض تدريات عسكرية في تايوان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصل وفد برلماني أميركي، الأحد، العاصمة التايوانية تايبيه في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال المعهد الأميركي في تايوان إن الوفد المكون من 5 أعضاء برئاسة السيناتور الديمقراطي، إيد ماركي، موجود في تايوان يومي الأحد والإثنين في إطار جولة آسيوية، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

وتأتي زيارة الوفد بعد 12 يوما من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، والتي ردت عليها الصين بتدريبات عسكرية واسعة.

وأوضح المعهد أن الوفد سيجتمع مع كبار القادة المحليين لمناقشة العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار بين البلدين.

وعرضت قناة تلفزيونية محلية مقطع فيديو لطائرة حكومية أميركية أثناء هبوطها في مطار "سونغشان" في تايبيه، وفق الوكالة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية وترفض أية محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

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#جولة آسيوية
#نانسي بيلوسي
#الصين
#تدريبات عسكرية

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