رئيس الوزراء الهندي يتعهد بتحول بلاده إلى دولة متقدمة في 25 عاما

تعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الإثنين، بالعمل بنشاط لتحويل بلاده التي تعاني الفقر إلى دولة متقدمة في غضون 25 عاما.

جاء ذلك في خطاب من القلعة الحمراء المغولية التي تعود إلى القرن السابع عشر في نيودلهي، احتفالا بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني.

قال مودي إن نظرة العالم للهند آخذة في التغير ويتطلع إلى البلاد للمساعدة في حل القضايا العالمية.

وشدد مودي على أن الهند ستسترشد بمُثُل الاعتماد على الذات وروح الشراكة الدولية لتحقيق التميز في العلوم والتقنية، وإنشاء الصناعات، وتحقيق أمن الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن استثمارات بمليارات الدولارات تتدفق على البلاد وتحولها إلى مركز تصنيع.

أدت جهود الهند بالفعل إلى دخول الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة إلى صفوف الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية المدنية.

قال مودي إن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد يحيون الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال من خلال رفع الأعلام الوطنية في منازلهم وشركاتهم لمدة ثلاثة أيام، كجزء من حملة حكومية "لإيقاظ روح الوطنية في كل قلب".

في السياق ذاته، قال مودي إن رحلة السنوات الـ75 الماضية شهدت صعودًا وهبوطًا حيث كانت الهند تكافح كل الصعاب بالمرونة والمثابرة، وطلب من الناس إزالة أي "أثر للعقلية الاستعمارية".