كوريا الشمالية تطلق صاروخيْ كروز على البحر الغربي من أونشون

أطلقت كوريا الشمالية صاروخَي كروز، الأربعاء، على ما قالت وزارة الدفاع في سيول، وهو أول اختبار أسلحة تجريه بيونغ يانغ منذ أسابيع.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة "فرانس برس" إنه "في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفنا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخَي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية".

وأضاف "تقوم السلطات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية بتحليل مواصفات تفصيلية مثل مسافة التحليق".

وكان قد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الإثنين، أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لبيونغ يانغ في مقابل نزع سلاحها النووي، وهو عرض لطالما رفضته كوريا الشمالية.

وأتى اقتراح سيول بعد أيام على تهديد بيونغ يانغ "بالقضاء على" سلطات كوريا الجنوبية على خلفية التفشي الأخير لفيروس كورونا في الشمال، وبعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونغ أون، أن بلاده "مستعدة لتعبئة" قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة والجنوب.

والرئيس الكوري الجنوبي يول، الذي سبق له أن وصف نزع السلاح النووي بأنه "ضروري" لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة، تحدث بالتفصيل عن خطة مساعدات واسعة النطاق تشمل الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تحديث البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والمستشفيات.

وقال يون في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى السنوية للتحرر من الحكم الاستعماري الياباني عام 1945، إن "المبادرة الجريئة التي أتصورها ستحسن في شكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية وسبل عيش شعبها على مراحل، إذا توقف الشمال عن تطوير برنامجه النووي وشرع في عملية صادقة وثابتة لنزع السلاح النووي".