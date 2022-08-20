  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مقتل أكثر من 120 ناشطا حقوقيا منذ بداية العام في كولومبيا

تاريخ النشر: 20/08/2022 - 11:10

مقتل أكثر من 120 ناشطا حقوقيا منذ بداية العام في كولومبيا
(Getty Images)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

قُتل 122 مدافعًا عن حقوق الإنسان على الأقل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي في كولومبيا، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية التي أوردتها وكالة "فرانس برس"، في تصاعد لجرائم استهداف الحقوقيين في هذا البلد.

وأعلن "مكتب المدافع عن الشعب" في بيان أنه "بين واحد كانون الثاني/ يناير و31 تموز/ يوليو 2022، ارتُكبت 122 جريمة قتل بحق قادة اجتماعيين ومدافعين عن حقوق الإنسان".

وخلال الفترة نفسها من العام2021، ارتُكبت تسعون جريمة قتل لناشطين، فيما وصلت حصيلة القتلى إلى 145 جريمة على مدى العام الماضي كاملاً، وفق المصدر ذاته. وأشار إلى أن 27 من الأشخاص الذين اغتيلوا في 2022 هم من قادة السكان الأصليين.

وقال الوسيط كارلوس كامارغو، في البيان، إن "جرائم قتل القادة الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تمثّل اعتداءً خطيرًا على المجتمعات وعلى الديمقراطية. فهم ممثلو وصوت الأشخاص الأكثر ضعفًا".

ويعد القادة الاجتماعيون والمجتمعيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والبيئة، هدفًا للعديد من الجماعات المسلّحة النشطة في المناطق الريفية في كولومبيا، التي شهدت تجدّدًا للعنف في السنوات الأخيرة.

ووفق المنظمات غير الحكومية، فإنّ المنشقّين عن القوات المسلّحة الثورية الكولومبية (فارك) ومقاتلي جيش التحرير الوطني والمجموعات شبه العسكرية وتجّار المخدرات، هم المسؤولون الرئيسيون عن هذه الهجمات، ولكنّهم في بعض الأحيان عملاء للدولة.

أمّا المقاطعات الأكثر تضرّرًا، فهي كاوكا ونارينيو وأنتيوكيا وبوتومايو، حيث تتنافس الجماعات المسلّحة على السيطرة على تهريب المخدرات.

وتعدّ كولومبيا واحدة من أخطر البلدان في العالم بالنسبة للنشطاء وممثّلي الشعب ونشطاء المجتمع المدني الآخرين، وفقًا لمنظمات غير حكومية مثل المنظمة الدولية "غلوبال ويتنس".

وأعرب الرئيس الكولومبي الجديد، غوستافو بيترو، الذي انتُخب في حزيران/ يونيو الماضي كأول رئيس يساري في تاريخ البلاد، عن رغبته في تعبئة قوات الأمن لتأمين حماية أفضل للقادة الاجتماعيين والنشطاء المعرّضين للتهديد.

بودكاست عرب 48

#حقوقيون
#حقوق الإنسان
#المجتمع المدني
#كولومبيا

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 12 على الأقل في حصار فندق بالصومال
مقتل 12 على الأقل في حصار فندق بالصومال

2022-08-20

زيادة واردات الصين النفطية من السعودية
زيادة واردات الصين النفطية من السعودية

2022-08-20

تقرير: إيران تتنازل عن شرطها برفع "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب الأميركية
تقرير: إيران تتنازل عن شرطها برفع "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب الأميركية

2022-08-20

الأكثر قراءة

الشرطة الألمانية تفتح تحقيقا أوليا بتصريحات عباس حول المحرقة

الشرطة الألمانية تفتح تحقيقا أوليا بتصريحات عباس حول المحرقة

2022-08-19
حالة الطقس: اشْتِدادُ الحَرِّ في البلاد لغاية منتصف الأسبوع المقبل

حالة الطقس: اشْتِدادُ الحَرِّ في البلاد لغاية منتصف الأسبوع المقبل

2022-08-19
ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد

ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد

2022-08-19
حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

حريق في سيارات بحيفا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري

2022-08-19
انتشال جثة شاب من بئر غرب رام الله

انتشال جثة شاب من بئر غرب رام الله

2022-08-19