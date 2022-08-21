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اليابان تدرس نشر ألف صاروخ كروز لمواجهة الصين

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 10:24

اليابان تدرس نشر ألف صاروخ كروز لمواجهة الصين
(gettyimages)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

تدرس اليابان نشر ألف صاروخ كروز طويل المدى، لتعزيز قدرتها على الهجوم المضاد ضد الصين، بحسب ما أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية، اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية، إن الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر.

وأضافت يوميوري أن الأسلحة التي ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتمركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية، وقادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.

ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية اليابانية على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

وزادت اليابان إنفاقها العسكري، واتخذت استراتيجية أكثر حزماً في السنوات الأخيرة، ولكنها امتنعت عن نشر صواريخ بعيدة المدى ضمن حدودها للأسلحة التي يمكنها ضرب أهداف على أراض أجنبية.

وتصاعدت حدة التوترات الإقليمية هذا الشهر بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، ولكن الصين تعتبرها إقليما تابعا لها.

وأعقبت رحلة بيلوسي زيارة أخرى لوفد برلماني أميركي وصل إلى تايبيه الأسبوع الماضي بقيادة السيناتور الديمقراطي إيد ماركي، وضم أيضا 4 أعضاء من مجلس النواب.

والتقى الوفد برئيسة تايوان تساي إنغ ون، وبحث الجانبان التعاون في مجال الأمن وسلاسل التوريد.

وأطلقت بكين صواريخ بالقرب من تايوان وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ورجح وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي، في حينه، سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحافيين فيما كانت الصين تجري تدريبات عسكرية مكثّفة في المياه المحيطة بتايوان "يعتقد أن خمسة من أصل تسعة صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

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#الصين
#اليابان
#تايوان
#صاروخ ركوز
#صاروخ طويل المدى

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