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مقتل ابنة الكاتب دوغين المقرب من بوتين بانفجار سيارتها بموسكو

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 07:12

مقتل ابنة الكاتب دوغين المقرب من بوتين بانفجار سيارتها بموسكو
داريا دوغين مع والدها ألكسندر (شبكات التواصل)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمد وتد

قتلت داريا دوغين ابنة الكاتب ألكسندر دوغين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر انفجار سيارتها في ضواحي موسكو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن داريا لقيت مصرعها على الفور إثر الانفجار الذي وقع بعد مغادرتها فعالية شعبية في ضواحي العاصمة الروسية في ساعات متأخرة من مساء السبت.

وقال أحد منظمي تلك الفعالية إن ألكسندر دوغين كان من المفترض أن يركب السيارة التي انفجرت، لكنه استقل سيارة أخرى في آخر لحظة.

وذكرت التقارير الأولية أنها قتلت على الفور. ووصل دوغين الأب إلى مكان الحادث بحسب ما ظهر في مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "بازا" أن داريا دوغين، 29 عاما، كانت عائدة إلى منزلها من مهرجان للأدب والموسيقى يسمى "التقليد" عندما وقع الانفجار. وبحسب ما ورد بقيت خلف عجلة القيادة لمدة 10 دقائق فقط قبل وقوع التفجير.

ولا يوجد تأكيد رسمي أو معلومات حول سبب الانفجار.

لكن بحسب وكالات الأنباء المحلية، فإن المحققين ينظرون إلى الانفجار على أنه "ضربة مستهدفة ربما كانت مقصودة لألكسندر دوغين، الكاتب الذي يعتقد على نطاق واسع أنه المهندس الرئيسي لأيديولوجية فلاديمير بوتين".

ولم يتضح ما إذا كان الهدف من الانفجار محاولة اغتيال والدها الذي يوصف بأنه "عقل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد المقربين من الرئيس الروسي ويعرف أيضا بـ"عقل بوتين".

ويعد دوغين من أبرز المنظرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

ويؤكد دوغين أن له تأثيرا قويا على الرئيس الروسي. ويقول إن تصوراته تلتقي مع تصورات بوتين، خاصة حول القضايا الجيوسياسية، فهو "ينظر وبوتين يطبق" على أرض الواقع، وإن أفكاره انتشرت في منتصف التسعينيات، وخاصة في الأوساط العسكرية وجهاز الاستخبارات.

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