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إيران: تم إحراز تقدم بالمفاوضات النووية وننتظر الرد الأميركي

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 09:58

إيران: تم إحراز تقدم بالمفاوضات النووية وننتظر الرد الأميركي
إيران: لن نتراجع عن حقوقنا القانونية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن المفاوضات النووية بانتظار الرد الأميركي، مؤكدة أن هناك تسويف أميركي ونحن نريد اتفاقا قويا ومستداما، علما أنه تم إحراز تقدم نسبي في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

ورد ذلك، خلال تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي مؤكدا أن "الموضوعات المتبقية بالمفاوضات النووية قليلة، لكنها مهمة ويجب اتخاذ قرارات بشأنها".

وأضاف المتحدث الإيراني "لم نحصل على الرد الأميركي حتى الآن وردنا على المقترح الأوروبي كان في وقته وبشكل جدي".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لن نتراجع عن حقوقنا القانونية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي".

وفي سياق آخر، قال المتحدث الإيراني "مستعدون لإتمام صفقة لتبادل السجناء مع واشنطن خارج إطار المفاوضات النووية".

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#النووي الإيراني
#الاتفاق النووي
#إيران
#أميركا
#مفاوضات فيينا

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